شهاب الدین صدر: بازتعریف جریان اصولگرایی نیازمند مرزبندی با جریان انحرافی است

به گزارش خبرگزاری مهر سید شهابالدین صدر، نماینده مردم تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهداف و اقدامات جریان انحرافی در دولت، اظهار داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اشکال مختلف و در مقاطع متعدد شاهد توطئههای بسیاری برای جلوگیری از حرکت انقلاب، تحقق آرمانهای امام(ره) و مقابله با نظام جمهوری اسلامی بودهایم.
وی ادامه داد: این توطئهها شامل تحرکات گروهکهای تروریستی، ترور رهبران انقلاب، بمبگذاری در حزب جمهوری اسلامی در ابتدای انقلاب بوده و تا جنگ تحمیلی هشت ساله، کودتای نوژه، حمله نظامی طبس و اعمال تحریمهای مختلف اقتصادی و سیاسی ادامه دارد.
نایب رئیس مجلس با بیان اینکه تدابیر حکیمانه حضرت امام(ره) و مبانی تدوین شده توسط ایشان باعث شد انقلاب اسلامی با موفقیت از گردنههای دشوار عبور کند، افزود: یکی از محوریترین مبانی حضرت امام (ره) برای نهضت اسلامی ایران نظریه حکومت اسلامی متکی بر اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه است.
وی خاطرنشان کرد: حضرت امام(ره) بارها در خصوص تبیین جایگاه ولایت فقیه در کشور فرمایشات مهمی ایراد فرمودند که از جمله آنها فرمایش ایشان مبنی بر پشتیبانی از ولایت فقیه برای آسیب نرسیدن به کشور و جلوگیری ولایت فقیه از ایجاد دیکتاتوری است.
صدر با اشاره به فرمایشات امام راحل در خصوص محدوده و اختیارات ولایت مطلقه فقیه که منجر به اصلاح قانون اساسی در زمان حیات ایشان شد، عنوان کرد: این اصل مهم درتمام بحرانها وحوادثی که پس از پیروزی انقلاب اتفاق افتاد، بسیار تعیین کننده بود.
وی تأکید کرد: مردم ایران اسلامی همواره به صورت یکپارچه با وحدت پشت سر رهبری که یک فقیه جامعالشرایط و عادل در راس حکومت است، حرکت کردهاند لذا از فتنهها و آزمایشهای مختلف با سربلندی بیرون آمدند.
شبهات مختلف درباره اختیارات ولایت فقیه با بصیرت مردم خنثی شده است
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: محور اصلی حملات دشمن در تمام 32 سال اخیر، ستون اصلی خیمه انقلاب یعنی ولایت فقیه بوده است و آنها به بهانههای مختلف علیه شخص حضرت امام (ره) مقام معظم رهبری فعالیت کرده و جایگاه و اختیارات ولایت فقیه را با شبهات مختلف زیر سوال بردهاند هر چند با بصیرت مردم و نخبگان همه آنها خنثی شده است.
وی اضافه کرد: در فتنه 88 طراحیهای سران فتنه خارج از کشور با مهرههای دست نشانده در داخل به گونهای صورت گرفت تا نظامی که سابقه 32 ساله دارد، ساقط شده و دستاوردهای انقلاب آن از بین برود تا از این طریق یک نظام غیر دینی، لائیک و سکولار در کشور روی کار آید.
صدر با تأکید بر اینکه هدف فتنه گران تغییر قانون اساسی و مبانی جمهوری اسلامی بود، گفت: بهدلیل رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و بصیرت و هوشیاری مردم علیرغم آسیبهای زیادی که به کشور وارد شده، توانستیم از فتنهای گسترده نجات پیدا کنیم.
جریان انحرافی شکلگیری یک توطئه علیه نظام است
وی با اشاره به اینکه اقدامات جریان انحرافی در چند هفته اخیر شکلگیری یک توطئه علیه نظام است، تصریح کرد: این جریان با باورهای دینی مردم مقابله میکند و اعتقادات آنها را که بر اساس عقل، بینش و حکمت است، به سمت مسائل موهن و بی پایه سوق میدهد.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: این جریان مطالبی را که با تفکرات دینی ما مغایرت دارد مطرح کرده و در صدد سست کردن پایههای نظام است لذا آنها بین تمام نیروهای وفادار انقلاب و اصولگرا شکاف عمیق ایجاد کرده و باعث اغتشاش در کشور هستند.
وی خاطر نشان کرد: اقدامات اخیر جریان انحرافی نشان میدهد این جریان خطرناک توانسته در برخی پایگاههای قدرت نفوذ کرده و به مسئولان ارشد کشور نزدیک شود و به این ترتیب با اقدامات خود تفرقه ایجاد کند.
هدف جریان انحرافی ایجاد اختلاف پس از آرامش حاصل شده 88 است
صدر در خصوص اهداف اصلی جریان انحرافی تأکید کرد: هدف جریان انحرافی ایجاد تفرقه و اختلاف پس از انسجام، آرامش و یکپارچگی حاصل شده 88 است که دستاورد بسیار مهمی بود و در تبعیت از مقام معظم رهبری ایجاد شد.
وی در ادامه با اشاره به موج بیداری اسلامی در منطقه، اظهار داشت: خیزش اسلامی کشورهای منطقه از نتایج پیروزی انقلاب، نهضت حضرت امام(ره) و پیشرفتهای جمهوری اسلامی بود که مردم بیدار کشورهای مصر، تونس، بحرین، یمن، اردن، عربستان و لیبی را به حرکت واداشت.
ایجاد اختلاف توسط جریان انحرافی در شرایط حساس منطقه خیانت به انقلاب است
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: حرکت اسلامی منطقه در مبارزه با استعمار، خفت و نوکری اجانب صورت گرفت لذا شرایط کشورهای منطقه برای ایران بسیارحساس است چرا که الگو و امید آنها نظام جمهوری اسلامی است از این رو یکی از خیانتهای بزرگ جریان انحرافی به دستاوردهای انقلاب، ایجاد تفرقه واختلاف در این شرایط بود که آنها با اقدامات خود مردمی را که به شهادت میرسند، ناامید کردند.
وی ادامه داد: جریان انحرافی با تشویش اذهان عمومی به کشور آسیب وارد کرد هرچند در حال حاضر با هدایت مقام معظم رهبری، هوشیاری مردم و تبیین مسائل اساسی توسط علمای اسلام ابعاد مختلف این توطئه و جریان انحرافی به خوبی تبیین شده است.
صدر ضمن ابراز امیدواری برای خشکانده شدن ریشههای جریان انحرافی در کشور، تصریح کرد: هدف تمام جریانهای انحرافی در کشوری همچون ایران که تفکرات اسلامی داد، اشاعه فکر خود و یارگیری برای تثبیت شدن در پایگاههای قدرت است.
در اختیار گرفتن مجلس نهم هدف جریان انحرافی است
وی اظهار داشت: یکی از مسائل مهم امسال انتخابات مجلس شورای اسلامی است که قاعدتاً یکی از اهداف جریان انحرافی در اختیار گرفتن مجلس نهم و ماندن در قدرت است تا از این طریق در تصمیمات آینده کشور دخالت کند لذا انتخابات مجلس و ریاستجمهوری بسیار مهم است.
صدر با اشاره به اینکه مردم باید با هوشیاری مسائل مختلف را دنبال کرده و رهنمودهای مقام معظم رهبری را که مایه بصیرت و وحدت جامعه است عملی کنند، گفت: با پیمودن این مسیر میتوان از توطئههای جدید و جریان انحرافی با کمترین هزینه عبور کند.
وی در خصوص لزوم بازتعریف جریان اصولگرایی و ادامه مسیر آن طبق شاخصهای مقام معظم رهبری، خاطر نشان کرد: اصولگرایی در چند سال گذشته به خوبی تبیین شده و شاخصهای آن توسط مقام معظم رهبری مشخص شد که برخی از اصول مهم آن شامل اعتقاد راسخ به احکام اسلامی، تلاش برای استقرار توسعه و پیشرفت کشور، خودباوری، اعتماد به نفس، استقلال و دفاع از آزادی است.
نایب رئیس مجلس افزود: مردم پس از التهابات و امواج مختلف سیاسی که در دوره اصلاحات ایجاد شده بود، به شعارهای اصلی انقلاب، آرمانهای امام(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری بازگشتند و همان شعارهایی که در ابتدای انقلاب مطرح بود را دوباره در جامعه زنده کردند.
* جریان اصولگرایی با زنده کردن شعارهای انقلاب با اقبال مردم مواجه شد
وی بر همین اساس ادامه داد: جریان اصولگرایی به علت زنده کردن شعارهای اصلی انقلاب مورد اقبال عمومی مردم قرار گرفت و دلیل این موضوع نیز نتایج انتخابات شورای شهر، مجلس شورای اسلامی و ریاستجمهوری است که مردم به افراد پایبند به شاخصهای انقلاب به عنوان اشخاص اصولگرا رأی دادند.
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: افراد اصولگرا با رأی مردم در شورای شهر، مجلس و دولت مستقر شدند لذا به دنبال اقبال عمومی مردم به این جریان، فضای کشور تحت هدایت مقام معظم رهبری به سمت تلاش و توسعه در ابعاد مختلف و رفع مشکلات مردم در زمینههای معیشتی سوق یافت.
وی اظهار داشت: اگر مردم به افراد اصولگرا که پایبند به اصول انقلاب، امام(ره) و رهبری هستند اقبال نشان میدهند به دلیل این است که این افراد تمام تلاش خود را برای پیشرفت کشور صرف کردهاند بنابراین مردم به جریان اصولگرایی امیدوار هستند.
جریان انحرافی درصدد ناامید کردن مردم از اصولگرایان است
صدر خاطر نشان کرد: توطئه جریان انحرافی این است که تلاش کند تا مردم را از تفکر و چهرههای اصولگرایی ناامید کرده و چنین القا کند که اصولگرایی رو به افول است لذا این امر علاوه بر خیانت بودن، اظهار موهنی است.
وی تصریح کرد: رأی مردم تمایلات حقیقی آنها را نشان میدهد که به چه تفکری گرایش دارند هرچند جریان انحرافی اقدامات گستردهای را برای اینکه نشان دهد برخی چهرههای بههیچوجه اصولگرا نیستند، انجام داده است و این امر توسط مردم غیر قابل پذیرش است.
صدر با اشاره به لزوم احیای جریان اصولگرایی پس از شناخت انحرافات، اظهار داشت: با توجه به اینکه در سال 86 شاخصهای اصولگرایی در انتخابات مجلس هشتم در ستادهای انتخاباتی تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان تبیین شد در حال حاضر نیز پس از فتنه 88 و شکلگیری و نمایان شدن جریان انحرافی لازم است شاخصهای اصولگرایی تبیین شود.
مرزبندی با جریان انحرافی از الزامات بازتعریف شدن اصولگرایی است
وی برهمین اساس تصریح کرد: از موارد بازتعریف اصولگرایان مرزبندی با افراد فتنهگر سال 88 و جریان انحرافی است که در چند ماهه گذشته در کشور نمایان شدند و مردم ابعاد آن را بیش از گذشته درک کردهاند لذا در تفکر اصولگرایی مرزبندی جدیدی نیاز است.
صدر بیان داشت: در بازتعریف جریان اصولگرایی لازم است ضمن اینکه دایره اصولگرایی در چارچوب مبانی انقلاب گسترش مییابد، مرزبندی روشنی با فتنهگران و جریان انحرافی ایجاد شود.
عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد: جریان اصولگرایی ضمن مرزبندی جدید خود با جریان انحرافی با حمایت قاطع مردم درآینده کشور نیز نقش آفرین خواهد بود و تمام این اقدامات مبتنی بر شاخصهای مطرح شده توسط رهبر معظم انقلاب است.
هفته آینده نامزدهای هیئت رئیسه مجلس مشخص میشوند
وی در ادامه این گفتوگو در خصوص انتخابات هیئت رئیسه مجلس، خاطر نشان کرد: در حال حاضر کاندیداهای هیئت رئیسه مشخص نیست اما در داخل مجلس هماهنگی و وحدت بین اصولگرایان وجود دارد که باعث شده در بین اصولگرایان توافق وجود داشته باشد.
صدر گفت: در هفته آینده که نمایندگان از حوزه انتخاباتی خود بازگردند افرادی که برای مسئولیتهای مختلف هیئت رئیسه نامزد هستند، خود را معرفی خواهند کرد.
وی در خصوص تغییرات احتمالی در هیئت رئیسه مجلس، تصریح کرد: ترکیب هیئت رئیسه موجود در بین نمایندگان از جایگاه خوبی برخوردار است هر چند ما به عنوان اعضای این هیئت مدعی نبودن اشکال در آن نیستم اما اظهارات مجموع نمایندگان حاکی از رضایت نسبی آنها است.
صدر با تأکید بر اینکه عملکرد هیئت رئیسه باید بهتر و قویتر از حال حاضر باشد، عنوان کرد: اشکالات موجود در مجلس باید بر طرف شود تا مجلس مقتدری برای قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین بهوجود آید.
وی در خصوص برکناری وزرای نفت، صنایع و رفاه، اظهار داشت: چالشی که در مورد ادغام این وزارتخانهها صورت گرفته بود با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان برطرف شد لذا شرح وظایف و اختیارات وزارتخانههای ادغام شده باید برای تصویب در مجلس مطرح شود و پس از آن رئیسجمهور وزاری پیشنهادی خود را برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
عدم عزل وزرای سه وزارتخانه در سال جهاد اقتصادی مطلوبتر بود
وی با بیان اینکه وزارتخانههای نفت، نیرو، رفاه، کار، صنایع، بازرگانی، راه و مسکن نقش تعیینکنندهای درامور اقتصادی کشور دارند، اظهار داشت: در چنین شرایطی اگر عزل این وزرا اتفاق نمیافتاد مطلوبتر بود اما قاعدتاً عزل آنها جز اختیارات رئیسجمهور است و وی این اقدام را به مصلحت کشور دانسته است.
نائب رئیس مجلس افزود: اظهار نظر کارشناسی افراد بدون مداخله در تکالیف سایر قوا، ایرادی ندارد لذا بهتر بود برکناری وزرا به شکل مناسبتری انجام گیرد تا وضعیت این وزارتخانهها در زمان طی شدن دوره قانونیشان از تثبیت بیشتری برخوردار باشد.
وی در خصوص ماده 53 قانون برنامه پنجم مصوب مجلس شورای اسلامی و دادن اختیار ادغام به دولت، بیان داشت: اختیاری که در این ماده به دولت واگذار شده این است که دولت باید ادغام را انجام دهد چرا که در برنامههای گذشته نیز بحث کوچک کردن دولت مطرح بوده است لذا این ادغام محل اشکال نیست و رئیس جمهور قاعدتا موظف به این امر است.
صدر تأکید کرد: طبق متن ماده 53 شرح وظایف و محدوده اختیارات وزارتخانههای جدید باید به تصویب مجلس برسد لذا قسمت اول این ماده انجام ادغام بوده و جزء اختیارات رئیسجمهور است و قسمت دوم آن نیز تصویب شرح وظایف وزارتخانههای ادغام شده در مجلس است؛ بخش سوم هم مربوط به گرفتن رأی اعتماد برای وزرای وزارتخانه ادغام شده است.
وی ادامه داد: بنابراین اشکالی به ماده 53 وارد نیست بلکه چالشی در خصوص مواد آن صورت گرفت که با تبادل نظر و اظهار نظر صریح شورای نگهبان بر طرف شد.
نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه در چالشهای ایجاد شده کشور باید طبق قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری که فصل الخطاب است، عمل شود، تصریح کرد: در مشکلات و چالشهای 32 سال گذشته نظر ولیفقیه همواره راه گشا بوده و ما براساس ساختار نظام اسلامی خود هیچگاه بنبست قانونی نداشتهایم.
وی در خصوص عملکرد مجلس هشتم در سال آخر فعالیت آن عنوان کرد: مجلس هشتم جزء مجالسی است که به لحاظ وظایف قانونگذاری فعال بوده و قوانین مهمی در آن بررسی و تصویب شده است؛ از لحاظ نظارتی نیز این مجلس فعالتر از گذشته عمل کرده است.
در هفتههای آینده بندهای مختلف طرح نظارت به تصویب نهایی میرسد
صدر بیان داشت: مجلس از ابزارهای نظارتی به خوبی برای اعمال نظارت بر اجرای قوانین مختلف استفاده کرده است و بحث نظارت برخود نمایندگان نیز در هفته گذشته درمجلس تصویب شد که در هفتههای آینده بندهای مختلف آن به تصویب نهایی خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه طرح نظارت بر نمایندگان به دلیل رهنمودها و توصیه مقام معظم رهبری صورت گرفته است، اظهار داشت: مجلس علاوه بر قانونگذاری در بخشهای مختلف، تصویب بودجه سالیانه را نیز که جهتگیریهای کلان را مشخص میکند انجام داد؛ برنامه پنج ساله پنجم نیز زمان زیادی از مجلس و دولت گرفت و جز فعالیتهای مهم مجلس است.
نماینده مردم تهران افزود: انتقادات بسیاری را میتوان به عملکرد نمایندگان و مجلس وارد کرد اما در مجموع مجلس هشتم پرکار و فعال بوده و این به دلیل برخورداری از سطح تحصیلات بالاتر نمایندگان آن در این دوره است.
وی در خاتمه با اشاره به انتقاداتی که به مجلس وارد است، تصریح کرد: برخی نمایندگان معتقد هستند، مجلس باید در برخی موضوعات جدیتر وارد شده یا از تندروی در برخی زمینهها پرهیز کند.
شهاب الدین صدر: بازتعریف جریان اصولگرایی نیازمند مرزبندی با جریان انحرافی است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از موارد بازتعریف اصولگرایان مرزبندی با افراد فتنهگر سال 88 و جریان انحرافی است، گفت: جریان اصولگرایی در عین مرزبندی و گسترش دایره مبانی خود، با حمایت قاطع مردم در آینده کشور نقشآفرین خواهد بود.
