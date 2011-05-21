توکلی در گفتگو با مهر خبر داد: آزمون فراگیر پیام نور نمره منفی ندارد/ زمان اعلام نتایج 3 آزمون فراگیر

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: آزمون فراگیر کارشناسی پیام نور با 137 هزار و 34 داوطلب که از این تعداد 65 هزار و 158 نفر زن و 71 هزار و 876 نفر مرد بودند در 35 کد رشته امتحانی صبح جمعه 30 اردیبهشت ماه در 74 شهرستان کشور برگزار شد و به هر یک از داوطلبان آزمون در هر یک از رشته‌های امتحانی یک دفترچه امتحانی حاوی سوالات آزمون عمومی و آزمون اختصاصی داده شد.

وی افزود: آزمون فراگیر کارشناسی ناپیوسته پیام نور نیز با 6 هزار و 805 داوطلب که 4 هزار و 46 نفر زن و 2 هزار و 759 نفر مرد هستند در 10 کد رشته امتحانی در 31 شهرستان مختلف کشور بعد از ظهر جمعه برگزار می‌شود.

مشاور عالی رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: آزمون فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور با 102 هزار و 988 داوطلب که 46 هزار و 288 نفر زن و 56 هزار و 700 نفر مرد هستند در 76 کد رشته امتحانی نیز بعد از ظهر جمعه در 31 شهرستان مختلف کشور برگزار می‌شود.

توکلی خاطرنشان کرد: در هر یک از آزمون‌های کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور برای هر پاسخ غلط نمره منفی منظور نخواهد شد و اگر داوطلبان به سوالی بیش از یک پاسخ دهند به آن سوال نمره یا امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

