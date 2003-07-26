مشرف از افغانستان ديدار خواهد كرد

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي پاكستان ، پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان نيز در پاسخ به اين دعوت آن را پذيرفت اما اشاره اي به زمان ديدارش از افغانستان نكرد .

بنابر اين گزارش حامد كرزاي در يك تماس تلفني با پرويز مشرف پيرامون مسائل منطقه و دو كشور بحث و گفتگو كردند .

لازم به ذكر است اين دعوت در پي بروز برخي اختلافات بين دو كشور كه از زمان حمله آمريكا به افغانستان شروع شد بعمل آمده است .