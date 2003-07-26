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۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۷:۱۱

در پي دعوت حامد كرزاي :

مشرف از افغانستان ديدار خواهد كرد

مشرف از افغانستان ديدار خواهد كرد

حامد كرزاي رئيس موقت دولت افغانستان از پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان دعوت كرد كه از اين كشور ديدار كند.

به گزارش خبر گزاري مهر به نقل از پايگاه اينترنتي پاكستان  ، پرويز مشرف رئيس جمهوري پاكستان نيز در پاسخ به اين دعوت آن را پذيرفت اما اشاره اي به زمان ديدارش از افغانستان نكرد .
بنابر اين گزارش حامد كرزاي در يك تماس تلفني با پرويز مشرف پيرامون مسائل منطقه و دو كشور بحث و گفتگو كردند .
لازم به ذكر است اين دعوت در پي بروز برخي اختلافات بين دو كشور كه از زمان حمله آمريكا به افغانستان شروع شد بعمل آمده است .

کد مطلب 13165

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