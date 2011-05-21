خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: شاید تصور غالب این باشد که هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران، فروش کتابفروشی‌های راسته انقلاب و کریم‌خان افت شدیدی می‌کند یا به عبارتی هنگام برپایی نمایشگاه این فروشگاه‌ها تعطیل هستند. برخی از کتابفروشی‌ها هنگام نمایشگاه افت فروش داشته‌اند اما برخی دیگر نه تنها افت فروش نداشته‌اند که میزان فروششان افزایش نیز داشته است. البته طبیعی است که هفته قبل و بعد از برگزاری نمایشگاه، راسته انقلاب و کریم‌خان جمعیت کمتری به خود می‌بیند اما بهتر است برای قضاوت بهتر با کتابفروشان به صحبت بنشینیم.

پیش از ظهر پنجشنبه بازارچه کتاب تقریبا کم ازدحام است و جمعیت کمی در حال رفت و آمد در آن هستند. پیاده‌روی‌های روبروی دانشگاه تهران هم در این ساعت وضعیت مشابهی دارند.

کتاب‌هایی که از حضورشان در نمایشگاه ممانعت شد، زیاد فروختند

فروشنده کتابفروشی ققنوس در بازارچه کتاب می‌گوید: در ایام برپایی نمایشگاه فروش ما کم که نشد، بیشتر هم شد. یکی از دلایلش هم ممانعت از فروش برخی کتاب‌های مجوزدار در نمایشگاه بود که مخاطبان برای خریدشان به فروشگاه مراجعه می‌کردند و بسیاری از نسخه‌های این کتاب‌ها را در مدت نمایشگاه در کتابفروشی، فروختیم. کتاب‌های "سال بلوا" و "سمفونی مردگان" از عباس معروفی از پرفروش‌های زمان نمایشگاه و بعد از نمایشگاه در کتابفروشی هستند. به علاوه کتاب "ناتور دشت" دیوید سالینجر و "عشق سال‌های وبا" اثر گابریل گارسیا مارکز از دیگر کتاب‌هایی هستند که بعد از نمایشگاه در کتابفروشی ققنوس فروش راضی‌کننده‌ای داشته‌اند.

این فروشنده می‌گوید: جالب است که در 10 روز برپایی نمایشگاه ما دو برابر روزهای معمولی، در فروشگاه فروش داشتیم. این میزان نسبت به مدت مشابه برپایی نمایشگاه در سال گذشته بیشتر و بسیار قابل توجه بود. دو کتاب مرتضی احمدی با نام‌های "کهنه‌های همیشه نو" و " فرهنگ بر و بچه های تهران" هم از کتاب‌هایی هستند که هم در نمایشگاه و هم بعد از آن خوب فروختند.

اهل کتاب راسته‌ خیابان انقلاب و کریم‌خان را رها نمی‌کند

کمی که از بازارچه کتاب و میدان انقلاب فاصله بگیریم و به سمت دانشگاه تهران قدم بزنیم، به کتابفروشی طهوری می‌رسیم. فروشنده کتابفروشی طهوری می‌گوید: فروشمان در زمان نمایشگاه خوب نبود. حتی‌ می‌توانم بگویم 10 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کمتر بود. متاسفانه هنگام برگزاری نمایشگاه، جلوی دانشگاه تعطیل است. البته مخاطب تخصصی کتابفروشی‌های روبروی دانشگاه را به نمایشگاه نمی‌فروشد و آن‌که اهل کتاب است راسته‌ خیابان انقلاب و کریم‌خان را رها نمی‌کند.

او می‌گوید: اهل کتاب کمتر به نمایشگاه می‌روند. اهل کتاب راسته انقلاب را رها نمی‌کند. اکثر افرادی که برای خرید کتاب به نمایشگاه می‌روند، مایحتاج سالیانه‌شان را می‌خرند و در واقع این نوع خریداری، خرید سوپرمارکتی است. ناشران دولتی هم بر چنین امری معترف هستند. حالا که نمایشگاه به اتمام رسیده است. معمولا از این به بعد ما تا شهریور یک سیر نزولی را طی می‌کنیم تا دانشگاه‌ها دوباره باز شود و میزان فروش یک نوسانی داشته باشد. در حال حاضر، دچار افت فروش هستیم و تا شهریور مجبوریم کتاب رمان و آشپزی بفروشیم.

" اقلیم خاطرات" شامل خاطرات فاطمه طباطبایی، "عبرتگاه تاریخ"، "انسان کامل"، "حکمت اشراق"، "تاریخ ایران مدرن"، "نقش ایران در فرهنگ ایران و اسلام" و "شهریار" نوشته ماکیاولی از کتابهایی هستند که در مدت بعد از نمایشگاه، در کتابفروشی طهوری نسبت به دیگر کتاب‌ها فروش بهتری داشته اند.

فروشگاه انتشارات امیرکبیر روبروی دانشگاه تهران این هفته فروش خوبی نداشته است. فروشنده این کتابفروشی مدعی است فروش هفته‌ای که گذشت نسبت به هفته قبل از برگزاری نمایشگاه، افت زیادی داشته است. او می‌گوید: زمان برپایی نمایشگاه هم فروشمان افت محسوسی داشت اما چون امسال عنوان چاپ اول و تجدید چاپی زیاد داشتیم، غرفه امیرکبیر در نمایشگاه فروش بسیار زیادی داشت.

این کتابفروش گفت: در حال حاضر هم مخاطبان بیشتر به دنبال عنوان‌های مطرح به نمایش‌در آمده در نمایشگاه می‌آیند. کتاب "چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم " نوشته رویا پیرزاد کتابی است که به عنوان پرفروش این هفته می‌توانم معرفی کنم.

کتابفروش فروشگاه موسسه کیهان هم می‌گوید هنوز به میزان فروش هفته‌های قبل از نمایشگاه نرسیده‌ایم. در حال حاضر عناوینی که با توجه به رویه موسسه کیهان خوب می‌فروشد، عبارت‌اند از: " مجموعه کتابهای جنگ نرم" ، "جریان‌شناسی فکری ایران معاصر"، " شورش اشرافیت بر جمهوریت" و "مجموعه کتاب‌های نیمه پنهان".

برخی کتابفروش‌ها در زمان نمایشگاه، کتابفروشی را تعطیل می‌کنند

مسئول کتابفروشی مولی می‌گوید: ما در زمان برپایی نمایشگاه با رشد چشمگیر فروش روبرو شدیم و این رشد هنوز هم ادامه داد. فقط دو روز در هنگام برگزاری نمایشگاه با افت 20 تا 25 درصدی فروش مواجه شدیم. به نظرم اگر کتابفروشی یا ناشری هنگام برگزاری نمایشگاه، در کتابفروشی‌اش با افت فروش مواجه شده است، بخش بزرگی از مساله به اشتباهات خود ناشر یا مسئول پخش برمی‌گردد. هنگام برگزاری نمایشگاه اکثر کتابفروشی‌ها هم در فروشگاهشان حضور داشتند هم در نمایشگاه. اما برخی از 10 روز قبل فروشگاهشان را به حالت تعطیل درآوردند. به این ترتیب مشکل عدم تحویل به کتابفروشی‌ها به وجود آمد و تا به حالا هم ادامه پیدا کرده است چون برخی از دوستان هنوز از حالت تعطیلی در نیامده‌اند.

" در ستایش بی سوادی"، " تاریخ فلسفه راتلچ"، "مفتاح الیب"، " تاریخ فلسفه سیاسی قرون وسطی"، "آینده فراانسانی ما"، " ترنم موزون حزن"، " علوم انسانی و برنامه‌ریزی توسعه" و " کتاب خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی" از کتاب‌هایی هستند که بیشترین فروش را در فروشگاه مولی داشته‌اند.

پرفروش‌ترین کتاب کتابفروشی چشمه در خیابان کریم‌خان از تاریخ 15 تا 22 اردیبهشت، "شهربانو" نوشته محمدحسن شهسواری است که در این مدت 61 نسخه از آن به فروش رفته است. " همه افق" نوشته فریبا وفی با 27 نسخه اختلاف و فروش 34 جلدی در جایگاه دوم پرفروش‌های این کتابفروشی ایستاده است. "لب بر تیغ" اثر حسین ثناپور با 33 نسخه، "نگران نباش" با 26 نسخه و "قلابی و چند داستان دیگر" نوشته رومن روگاری با ترجمه سمیه نوروزی با فروش 22 جلدی به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

"روزی روزگاری فوتبال: فوتبال و جامعه" نوشته حمیدرضا صدر هم در این مدت به فروش 22 جلدی دست یافته . نکته جالب حضور دو کتاب "نگران نباش" و " احتمالا گم شده‌ام" سارا سالار در لیست پرفروش‌های چشمه است. این کتاب سالار توانسته در این مدت 20 نسخه بفروشد. کتاب‌های پرفروش دیگر چشمه رقم فروشی در حدود 15، 14 یا 12 نسخه دارند. در کل فروش این کتابفروشی هم راضی‌کننده نیست. پرفروش‌ترین کتاب با 61 نسخه و قعر جدول، "نامه‌ای عاشقانه از تیمارستان ایالتی" ریچارد براتیگان با 12 نسخه قرار دارد.

------------------------------------------

گزارش: صادق وفایی