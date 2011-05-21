خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه لکه های خورشیدی ناحیه ای بر روی سطح خورشید است که به وسیله فعالیت ‌های شدید مغناطیسی به وجود می‌آید، افزود: فعالیت ‌های شدید مغناطیسی مانع از انتقال گرما می شوند از این رو در نواحی که تحت تاثیر امواج مغناطیسی قرار می گیرند، به علت کاهش درجه حرارت لکه هایی بر سطح خورشید به وجود می آورند.



دبیر انجمن نجوم با تاکید بر اینکه رصد این لکه ها با رعایت نکات ایمنی و ابزارهای مناسب خالی از لطف نیست، اظهار داشت: رصد خورشید با استفاده از تلسکوپ های شکستی و بازتابی مجهز به فیلتر امکان پذیر است.

وی به نحوه قرار دادن فیلتر در جلوی این دو نوع تلسکوپ اشاره کرد و یاداور شد: رصدگران باید مراقب باشند که فیلتر در اثر خراش یا جسم نوک تیز آسیبی نبیند و به هیچ وجه از تلسکوپی که بر روی درپوش آن فیلتر نصب نشده است، برای رصد خورشید استفاده نکنند.