به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب و با همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 9 خرداد در تالار فردوسی این دانشکده برگزار خواهد شد و حدود 15 تن از استادان، پژوهشگران و دوستان این استاد فقید درباره جنبه‌های مختلف علمی، پژوهشی و ویژگیهای شخصیتی و اخلاقی او به سخنرانی خواهند کرد.

همچنین شماره جدید دوماهنامه گزارش میراث که به مجموعه مقالات ویژه یادبود استاد ایرج افشار اختصاص دارد نیز در اختیار علاقه‌مندان به این نسخه شناس و ایران شناس برجسته کشور قرار خواهد گرفت.



بخش اول این مراسم به چهره‌گشایی از سه اثر تازه منتشر شده افشار، شامل کتابشناسی فردوسی و شاهنامه، عهد حسام (سفرنامه لرستان و خوزستان) و کتاب کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی اختصاص دارد. در قسمت رونمایی از کتاب "کتاب‌شناسی فردوسی و شاهنامه" کامران فانی، در رونمایی از کتاب "عهد حسام (سفرنامه لرستان و خوزستان)" احمد اقتداری و در بخش رونمایی از کتاب "کاغذ در زندگی و فرهنگ ایرانی" هم "محمد حسن سمسار" سخنرانی خواهند کرد.

در بخش دوم هم این همایش هم دوستان این استاد فقید، فعالیت‌ها و آثار وی را در گستره ایران شناسی مورد بررسی قرار می‌دهند.

در این قسمت منوچهر ستوده با موضوع "افشار و ایرانگردی با او"، محمود عابدی با موضوع "دقایقی با استاد افشار"، سیدعبدالله انوار با موضوع "ابتکاری در فهرست‌نویسی"، علی‌اکبر بلوکباشی با موضوع "افشار و مردم‌شناسی"، محمدحسن ابریشمی با موضوع "افشار و آثاری در فلاحت و مشاغل"، حسین مسرت با موضوع "افشار و یزدشناسی"، سیدفرید قاسمی با موضوع "افشار و مجله‌نگاری"، نصرالله پورجوادی با موضوع "افشار و ایران‌شناسی"، محمد ابراهیم باستانی پاریزی با موضوع "افشار؛ مرد همه جانبه" سخنرانی خواهند کرد.

این مراسم توسط مرکز پژوهشی میراث مکتوب و همکاری دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ساعت 15 تا 19 روز دوشنبه 9 خرداد 1390 در تالار فردوسی این دانشکده برگزار می‌شود.