اجلاس معاونین درمان دانشگاههای علوم پزشکی در کرج آغاز شد

مدیر روابط عمومی معاونت درمان وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این اجلاس با حضور معاونین درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کشور که هر شش ماه یک بار برگزار می‌شود آغاز به کار کرد.

محمود ابراهیمی افزود: بررسی مهمترین مسایل دانشگاه‌ها انتظارات آنها از ستاد وزارتخانه و مهمترین دستورالعمل‌ها و قوانین جاری کشور بحث و تبادل نظر صورت می‌گیرد.

این مسئول برگزاری پانل‌های تخصصی را از جمله برنامه‌های مهم های اجلاس دو روزه ذکر کرد و گفت: در کارگاه‌های پیش بینی شده راهکارها و سیاست‌های لازم در خصوص برخورد با قوانین موجود استخراج و مورد بررسی قرار می‌گیرد.

این اجلاس در مجتمع فرهنگی ایثار کوهسار طی دو روز میزبان معاونت‌های درمان کشور خواهد بود.