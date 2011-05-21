  1. بین الملل
  2. سایر
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۵

هوگو چاوز:

دمشق قربانی حملات فاشیسم شده است/ آمریکا به سوریه تروریست اعزام می کند

دمشق قربانی حملات فاشیسم شده است/ آمریکا به سوریه تروریست اعزام می کند

رئیس جمهور ونزوئلا با بیان اینکه دمشق قربانی حملات فاشیسم شده، آمریکا را به اعزام تروریست به سوریه متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هوگو چاوز شب گذشته حمایت کامل خود را از بشار اسد همتای سوری خود اعلام و تاکید کرد که سوریه قربانی حملات وحشیانه فاشیسم شده است.

وی با بیان اینکه بشار اسد گرایشاتی انساندوستانه دارد اظهار داشت که وی هدف توطئه های خارجی قرار گرفته است. چاوز در عین حال آمریکا را به اعزام تروریستها به سوریه متهم کرد.

خاطرنشان می شود سوریه و ونزوئلا دارای روابط مستحکم دیپلماتیک با یکدیگر هستند. بشار اسد ژوئن سال گذشته به ونزوئلا سفر کرده بود. چاوز نیز در سال های 2006 و 2009 برای دیدار با مقامات سوریه راهی دمشق شده بود.

کد مطلب 1316511

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها