دمشق قربانی حملات فاشیسم شده است/ آمریکا به سوریه تروریست اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، هوگو چاوز شب گذشته حمایت کامل خود را از بشار اسد همتای سوری خود اعلام و تاکید کرد که سوریه قربانی حملات وحشیانه فاشیسم شده است.

وی با بیان اینکه بشار اسد گرایشاتی انساندوستانه دارد اظهار داشت که وی هدف توطئه های خارجی قرار گرفته است. چاوز در عین حال آمریکا را به اعزام تروریستها به سوریه متهم کرد.

خاطرنشان می شود سوریه و ونزوئلا دارای روابط مستحکم دیپلماتیک با یکدیگر هستند. بشار اسد ژوئن سال گذشته به ونزوئلا سفر کرده بود. چاوز نیز در سال های 2006 و 2009 برای دیدار با مقامات سوریه راهی دمشق شده بود.