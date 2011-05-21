شرق کشور دارای سایت موزه می شود

رضا احمدی زاده یکی از دوستداران میراث فرهنگی در استان خراسان رضوی به خبرنگار مهر گفت: این سایت موزه همزمان با هفته میراث‌ فرهنگی در شهرستان درگز این استان بهره‌برداری می‌ شود.

احمدی زاده با اعلام اینکه چهار سال پیش طرح مطالعاتی این سایت موزه انجام شده بود گفت: گچبری‌های متنوع از جمله نقش آناهیتا در دیوار غربی، تالارهای ستون دار، اطاق‌ها، محوطه‌ها، راهروها، اتاق استودان، ایوان و یک آتشکده مهمترین عناصر باستانی این مجموعه است.

وی با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی اعلام کرده تا کنون 900 متر از این مجموعه کاوش شده گفت: فاز دوم سایت موزه شامل مسیرهای اصلی و فرعی، مسیرهای دسترسی به سایت و تپه‌ها برای گردشگران و فراهم آوردن تسهیلات و تمامی خدمات مورد نیاز گردشگران است که در پیش بینی‌های فاز دوم منظور شده است.