مخالفت گوگل در استفاده از فناوری تشخیص چهره

به گزارش خبرگزاری مهر، این فناوری به تازگی در سرتاسر اینترنت گسترش قابل توجهی یافته است اما مایه عصبانیت شرکتهای حریم خصوصی شده است که ادعا می کنند این فناوری مایه انحطاط حریم خصوصی و ناقض آزادی های مدنی است.

وی اعلام کرد گوگل حتی اگر توانایی آن را هم داشته باشد هرگز پایگاه داده هایی برای شناسایی چهره ها نخواهد ساخت. وی در سخنان خود در کنفرانس حریم خصوصی اینترنتی Big Tent اعلام کرد توسعه سریع فناوری شناسایی چهره یکی از پدیده هایی است که تا کنون در طول عمر حرفه ای اش در علوم رایانه ای وی را شگفت زده کرده است. به گفته وی دقت شگفت انگیز این فناوری می تواند مایه نگرانی شود.

شناسایی چهره به واسطه اسکن تصویر یا چهره فرد و سپس آشکار ساختن تمامی اطلاعات شخصی فرد به واسطه شناسایی چهره وی عمل می کند. یکی از شاخه های این فناوری ابزار برچسب زدن (Tag) تصاویری است که بر روی شبکه اجتماعی فیس بوک بارگذاری می شوند.

وی ساخت چنین پایگاه اطلاعاتی را "ترسناک" توصیف کرده و اعلام کرد گوگل در دسته شرکتهایی که چنین فناوری را ارائه کند، قرار نخواهد داشت در حالی که برخی دیگر از شرکتها در حال عبور از این خط ترسناک هستند.

اشمیت به قانونگذاران هشدار داد چنین قوانینی می توانند روح نوآوری را از بین ببرد. وی با اشاره به قانونی که شرکتهای اینترنتی فرانسوی را وادار می کند رمزهای عبور رمزگذاری نشده را برای یک سال حفظ کنند اعلام کرد خوشبختانه کشورهایی مانند فرانسه قوانین احمقانه ای که گوگل را وادار کند فعالیت خود را در آن کشورها متوقف کند وضع نمی کنند.

بر اساس گزارش تلگراف، گوگل به تازگی خدمات آنلاینی به نام "داشبورد" را راه اندازی کرده است که به کاربران امکان می دهد تمامی اطلاعاتی که گوگل از آنها نگه داشته است را مشاهده کرده و در صورت نیاز آنها را پاک کنند. اشمیت می گوید امیدوار است با انجام این کار استفاده از ابزارهای آنلاین را دوستانه تر کرده و میزان مشارکت کاربران را در مفاهیم آنلاین افزایش دهد.