اعتبار ساماندهی فاضلاب روستای "مهن" فیروزکوه مصوب شد

مهران همدانی در گفتگو با خبرنگار مهر در فیروزکوه اظهار داشت: حضور مستمر مسئولان شهرستان فیروزکوه و نماینده این خطه در بازدیدهای روستایی نشان از اهمیت این مناطق برای تمامی ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی است.



این مسئول ادامه داد: تمامی معضلات روستایی در جریان بازدید از این مناطق قابل حل نیست اما این کارکرد بستری مناسب جهت آشنایی مسئولان ادارات ذیربط با مشکلات موجود و انجام پیگیریهای لازم برای رفع آنها محسوب می شود.



وی از تصویت اعتبار 40 میلیون تومانی جهت رسیدگی به امور فاضلاب روستای "مهمن" خبر داد و افزود: خوشبختانه بدنبال پیگیریهای بعمل آمده و مساعدت مسئولان ذیربط اعتباری بالغ بر 40 میلیون تومان جهت ساماندهی فاضلاب روستای مهن اختصاص یافت.



همدانی بیان داشت: مبحث ساماندهی محل دوشیدن شیر دام این روستا نیز با مساعدتهای بعمل آمده در قالب طرحهای لوله گذاری از سوی شرکت آب و فاضلاب روستایی شهرستان فیروزکوه اجرایی می شود.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.

