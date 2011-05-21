سفر "شکرستان" به فرانسه و کشورهای عربی/ عیدانه "شکرستان" برای نوروز

سیدمسعود صفوی به خبرنگار مهر گفت: شرکتی عربی که پخش‌کننده فیلم و مجموعه در کشورهای مختلف عرب زبان است، مجموعه "شکرستان" را خریداری کرده، دوبله 24 قسمت از مجموعه تمام شده و قرار است این مجموعه در تعدادی از کشورهای عرب زبان عرضه شود. یک پخش‌کننده تایوانی هم مجموعه را خریداری کرده تا در این کشور هم "شکرستان" دیده شود.

وی ادامه داد: از مدتی پیش سه توزیع کننده فرانسوی به دنبال خریداری "شکرستان" یوده‌اند، مذاکره با آنها ادامه دارد و در غرفه حوزه هنری در جشنواره کن امسال این مذاکره‌ها سیر تکاملی داشته است، فرانسوی‌ها قصد دارند نسخه‌ای سینمایی از "شکرستان" روی پرده ببرند.

این تهیه‌کننده افزود: پنج قسمت از مجموعه را در قالب یک نسخه 70 یا 90 قسمتی به آنها خواهیم داد تا برای نمایش "شکرستان" در سینماها مشکلی نداشته باشند، این نسخه به زبان فرانسوی دوبله می‌شود و در 30 سینمای پاریس روی پرده می‌رود، اگر نمایش اولیه موفقیت آمیز باشد تعداد سالن‌ها به 40 عدد می‌رسد.

صفوی درباره جذابیت‌های این مجموعه برای مخاطب خارجی گفت: با این که "شکرستان" با نگاهی به فرهنگ و باورهای ایرانی ساخته شده اما از دو زاویه برای مخاطب خارجی جذاب است، کشورهای اسلامی و همسایه‌گان ایران که ریشه‌های دینی و عقیدتی مشترک با ما دارند "شکرستان" را برای نزدیک بودن با فرنگ و فضای جامعه‌شان دوست دارند و می‌پسندند.

وی گفت: مخاطب غربی از جمله فرانسوی‌ها دوست دارند کودکانشان را با فرهنگ‌های دیگر مخصوصا فرهنگ و تاریخ کشورهای باسابقه و کهن آشنا کنند و چه راهی بهتر از انیمیشن برای نمایش جذابیت‌ها و ابعاد مختلف فرهنگ ایرانی و اسلامی که برای غربی‌ها هنوز پیچیده و تازه است.

رئیس مرکز مطالعات و تولیدات فیلم انیمیشن حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: فرانسوی‌ها و غربی‌ها از طریق آشناکردن کودکان با داستان‌ها، فیلم‌ها، انیمیشن‌ها و... فرهنگ‌های دیگر جامعه‌ای چند فرهنگی می‌سازند و زمینه ارتباط کودکان با این فرهنگ‌ها را فراهم می‌کنند.



وی درباره تولید بخش‌های جدید این مجموعه گفت: سری جدید این مجموعه را به تلویزیون تحویل دادیم، قرار است 52 قسمت دیگر هم تولید کنیم که 25 بخش آن تحویل تلویزیون شده و در حال برنامه‌ریزی برای بخش‌های دیگر هستیم، قرار است برنامه‌ریزی‌هایی برای تولید "شکرستان" نوروزی برای سال 91 داشته باشیم، این مجموعه را اپیزودیک خواهیم ساخت تا هر بخش قصه‌ای جداگانه و مستقل داشته باشد.