به گزارش خبرنگار مهر، سپهر حیدری با بیان اینکه در این روزها تنها می‌تواند برای موفقیت پرسپولیس دعا کند، گفت: بازیکنان تیم با پیروزی در دیدار با پیکان نشان دادند یکدل و هماهنگ شده‌اند تا در جام حذفی به قهرمانی دست یابند.

وی ادامه داد: تیم‌های دیگر وقتی یک مصدوم دارند، آن را در بوق و کرنا می‌کنند اما تیم ما حداقل 10 بازیکن تاثیرگذارش را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد ولی با این شرایط هم توانست در لیگ به جایگاه چهارم دست یافته و همچنان مدعی قهرمانی در جام حذفی باشد.

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: همین مصدومیت‌ها کمر تیم پرسپولیس را شکست. این مسئله جزو اتفاقات نادر در فوتبال ایران است که یک تیم در طول یک فصل با این تعداد مصدوم مواجه شود.

مازیار زارع هافبک تیم پرسپولیس که در بازی با پیکان پیش از ورود وحید هاشمیان به زمین مسابقه، کاپیتان سرخپوشان بود، در مورد شرایط این تیم اظهار داشت: در خانواده‌‎های 3-4 نفری اختلاف پیش می‌آید چه برسد به یک مجموعه که 40-50 نفر عضو آن هستند. البته این مسائل داخلی است، حل می‌شود و قطعا به تیم ما ضربه نخواهد زد.

وی ادامه داد: پیروزی برابر پیکان به اتحاد بیشتر تیم ما کمک کرد. از شنبه همه دست به دست هم می‌دهیم تا با قدرت در مسابقات جام حذفی شرکت کرده و عنوان قهرمانی این جام را بدست آوردیم.

هافبک تیم پرسپولیس همچنین تاکید کرد: در این فصل روزهای بد زیادی داشتیم و نتوانستیم به آنچه مستحقش هستیم، دست یابیم. البته خدا را شکر در لیگ چهارم شدیم و همچنان برای قهرمانی در جام حذفی شانس زیادی داریم.

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی 5 بر یک برابر پیکان در هفته پایانی رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور با کسب 58 امتیاز جایگاه چهارم جدول رده‌بندی لیگ را به خود اختصاص داد. تیم پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های کشور روز هشتم خردادماه میزبان سپاهان اصفهان است.