رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه در تونلهای محور دماوند - فیروزکوه

به گزارش خبرنگار مهر در فیروزکوه، هادی خواجه افضلی صبح شنبه در جریان بازدید نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از روستای "مهن" که همراهی فرماندار فیروزکوه، بخشدار مرکزی و دیگر مسئولان محلی را نیز بدنبال داشت طی سخنانی خاطرنشان کرد: اقداماتی پیرامون مشکلات مربوط به عدم آنتن دهی تلفنهای همراه مناطق روستایی شهرستان فیروزکوه از سوی مجموعه شرکت مخابرات که خود را مکلف به پیگیری معضلات مردمی می داند صورت گرفته است.



این مسئول ادامه داد: با وجود آنکه رسیدگی به این معضل در حیطه وظیفه شرکت مخابرات نیست اما به جهت رفع کاستی یاد شده تمامی نقاط کور شهرستان فیروزکوه که استفاده از تلفن همراه در آن مناطق غیرممکن می باشد طی نامه ای به شرکت مخابرات سیار ارجاع داده شد.



وی رفع معضل عدم آنتن دهی تلفن همراه در تونلهای مسیر جاده فیروزکوه را اولویت نخست این طرح خواند و افزود: شرکت مخابرات دخالتی درنوبت بندیهای شرکت مخابرات سیار نداشته و این نهاد اولویت نخست رفع معضلات ناشی از عدم آنتن دهی تلفنهای همراه را تونلهای مسیر جاده فیروزکوه و در وهله بعدی مناطق روستایی قرار داده است.



خواجه افضلی پیرامون ایجاد پست بانک در روستای مهن نیز اظهار داشت: قرارداد پیمانکار اجرای این طرح برای بازه زمانی دو ساله منعقد شد و ظرف دو هفته آینده اقدامات لازم در این زمینه اجرایی می شود.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.