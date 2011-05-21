دارایی زنان دیکتاتورهای عرب/ زن قذافی صدرنشین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه یو اس تودی آمریکا، به نظر می رسد همسران دیکتاتورهای جهان عرب علاوه بر اثرگذاری بر سیاستهای این کشورها و نقش عمده در پرونده های مفسده آمیز در مسئله میزان ثروت نیز وارد یک ماراتون شده اند.



به ترتیب لیلی طرابلسی، سوزان مبارک و صفیه فرکش

البته در این میان برخی از آنان گوی سبقت را ربوده و با سوء استفاده از جایگاه حکومتی به ثروتهای میلیاردی دست یافته اند. بر این اساس، "صفیه فرکش" با داشتن شرکت هواپیمایی "براق" و ذخیره طلای 20 تنی از تمامی همسران دیکتاتورهای جهان عرب پولدارتر است.

این در حالی است که فرکش زن دوم قذافی در ابتدا تنها به عنوان پرستار وی استخدام شده بود. عایشه و 6 پسر دیگر قذافی ثمره ازدواج با این پرستار سابق بوده است.

گزارشها نشان می دهد همسر قذافی از "لیلی طرابلسی" همسر دیکتاتور مخلوع تونس هم ثروتمندتر بوده و اختلاف دارایی آنها چیزی قریب به 30 میلیارد دلار است.

در این میان شاید "سوزان مبارک" همسر رئیس جمهور مخلوع مصر تنبل تر از دیگر زنان دیکتاتورهای عرب بوده تا جایی که ثروت وی با اختلاف بسیار زیادی کمتر از لیلی طرابلسی و صفه فرکش است.