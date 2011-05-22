املاک استیجاری فیروزکوه به دامداران خارج از حوزه استان تهران واگذار نشود

امیر انوری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در فیروزکوه افزود: از جمله اقدامات بازدارنده پیرامون بیماریهای دامی افزایش پوشش واکسیناسیون مراکز دامداری شهرستان فیروزکوه بود و دامداران از کارکردهایی نظیر نزدیکی دامهای دیگر نقاط خارج از شهرستان به حریم فیروزکوه و عدم اطلاع رسانی بموقع موارد مشکوک به شبکه دامپزشکی خودداری کنند.



این مسئول ادامه داد: با توجه به امکانات موجود اقداماتی همچون سمپاشی تمامی مراکز دامی شهرستان فیروزکوه و طرح واکسیناسیون ظرف یکماه گذشته به مرحله اجرا درآمد.



وی خواستار ایجاد تعاملی بیشتر از سوی اهالی مناطق روستایی با شبکه دامپزشکی فیروزکوه شد و افزود: مناطق روستایی فیروزکوه نواحی مرزی استان تهران با استان سمنان محسوب می شوند.



انوری زاده بیان کرد: از این رو با گرمتر شدن هوا کوچ دامهای استان همجوار به شهرستان فیروزکوه آغاز می شود و خواسته مجموعه شبکه دامپزشکی این شهرستان از ساکنان اینگونه مناطق همکاری بیشتر جهت سالمتر مانده مراکز دامی است.



رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان فیروزکوه با اشاره به مشکلات سال گذشته این شهرستان یادآور شد: سال گذشته عبور گله های دامی گذری مبتلا به بیماری از شهرستان فیروزکوه موجبات بروز تلفات شدید دامی را فراهم آورد و امسال می بایست از تکرار حوادث پیشین جلوگیری بعمل آورد.



وی با بیان اینکه واکسیناسیون تنها راه جلوگیری از بیماریهای دامی نیست، عنوان کرد: دامهای شهرستان فیروزکوه برغم اجرای طرحهای واکسیناسیون همچنان می توانند پذیرای بیماریهای مختلف باشند چراکه واکسیناسیون تنها راه پیشگیری قلمداد نمی شوند.



این مسئول ادامه داد: دامداران سطح شهرستان فیروزکوه باید با بالا بردن حساسیتهای خود از کارکردهایی نظیر نزدیکی دامهای دیگر نقاط خارج از شهرستان به حریم فیروزکوه، اطلاع رسانی بموقع موارد مشکوک به شبکه دامپزشکی و عدم واگذاری املاک استیجاری خود به دامداران شهرستانهای اطراف به شدت پرهیز کنند.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.