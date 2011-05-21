بسته بانک مرکزی قابل تعدیل است/ نظرات افراد بهانه ای برای عدم اجرا نیست

محمودرضا خاوری در گفتگو با مهر در مورد مشکلات بانکها در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی در اجرای بسته سیاستی - نظارتی سال 90 بانک مرکزی گفت: این موضوع به این بستگی دارد که مشکل را چگونه می خواهیم تعریف کنیم، اینگونه نیست که بسته سیاستی - نظارتی قابلیت اجرا نداشته باشد.

رئیس شورایعالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه بسته سال 90 نظام بانکی کشور قابلیت اجرا دارد، تصریح کرد: ما باید به سمتی حرکت کنیم که تامین منابع برای بانکها به راحتی صورت گیرد و تغییر یکباره و غیرمنتظره در پرتفوی بانکها صورت نگیرد.

به گفته وی نمی توان گفت که بسته سیاستی - نظارتی سال جاری از اساس و بنیان نادرست است، این در حالی است که تعدادی از بانکها نظرات خاص و کارشناسی در این خصوص دارند، در عین حال نظرات افراد نباید صرفا بهانه ای برای عدم اجرای بسته باشد.

خاوری تاکید کرد: بانکها و فعالان آنها باید با گفتمان مطالب خود را منعکس کنند، در شورای پول و اعتبار هم بر اساس خرد جمعی تصمیم گیری و به نقطه نظرات بانکها هم توجه می شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: البته بسته سیاستی - نظارتی بانک مرکزی آنچنان قطعیت ندارد و وحی منزل نیست و قابل تعدیل است، به طوریکه در طول زمان و اجرا می تواند مورد بازنگری قرار گیرد و از نظرات کارشناسی صحیح بهره مند شود و به نتیجه برسد.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به اینکه بانکها نقطه نظرات خود را چه قبل از اجرای بسته اعلام کرده اند و چه بعد از اجرای بسته اعلام می کنند، تصریح کرد: در بانک ملی بسته با قاطعیت اجرا می شود و تاثیر آنچنانی بر روی میزان سپرده های موثر نداشته است.

وی میزان رشد سپرده های موثر بانک ملی در فروردین ماه هر سال را نزدیک به 2.3 درصد ذکر و بیان کرد: امسال هم نرخ سپرده های موثر بانک در همین مدت زمان حدود رقم مذکور بوده است.