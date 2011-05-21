نخستین اجلاس اعضای اکو برای مبارزه با فساد

به گزارش خبرنگار مهر، این اجلاس امروز شنبه با هدف بررسی وضعیت آخرین رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی در خصوص شاخص های فساد در کشورهای عضو اکو و راهکارهای مناسب برای ارتقای این شاخص ها، افزایش همکاری بین المللی و منطقه ای بین کشورها و تبادل تجربیات و بهترین اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد برگزار می شود.

بنا براین گزارش همچنین اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد توسط کشورهای عضو در زمینه جرم انگاری فساد، اجرای قانون و پیشگیری، همکاری بین دستگاههای نظارتی- آمبود زمانی و نهادهای ضد فساد کشورهای عضو در راستای ارتقای سلامت و درستکاری در سطح ملی و منطقه ای، ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش ضد فساد نهادهای آمبودزمانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

در این همایش رئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دیوان محاسبات کشور، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی اکو و نماینده سازمان ملل سخنرانی خواهند داشت.

سازمان همکاری‌های اکو در سال 1985 توسط ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و به تدریج کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز به آن پیوستند.

هدف از تشکیل این سازمان توسعه همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و فنی با هدف تشکیل یک بازار واحد برای ارایه خدمات و کالاست.

دبیرخانه اکو و سازمان فرهنگی آن در تهران و دفتر اقتصادی در ترکیه و دفتر علمی آن در پاکستان قرار دارد.