پیشنهاد کامران دانشجو برای افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به اینکه آیا وزارت علوم در خصوص افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مذاکراتی با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته است، گفت: وزارت علوم پیشنهاداتی داشته که بتوانیم از اعضای هیئت علمی که دارای رتبه‌های دانشیاری به بالا هستند مدت زمان بیشتری در دانشگاه‌ها استفاده کنیم یعنی ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشیار به بالا در دانشگاه افزایش پیدا کند.

مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی آموزش عالی افزود: پیشنهادات وزارت علوم به این شکل بود که بویژه اعضای هیئت علمی که در شرف بازنشستگی هستند ولی طی 3 تا 5 سال پایانی خدمتشان از نظر علمی، پژوهشی و آموزشی خدمات قابل قبولی داشته اند نیز بتوانند با نظر هیئت امنای دانشگاه در سیستم ماندگار شوند.

عامری خاطرنشان کرد: پیش از این مجلس شورای اسلامی نیز وارد بحث افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی شده بود و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز هم اکنون بر روی این بحث کار می‌کند اما هنوز این بحث‌ها جمع‌بندی نشده که بالاخره سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی افزایش پیدا کند، کاهش پیدا کند یا همین طور بماند.

به گزارش مهر، افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در یکی از جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی قبل از سال 90 مطرح شد. کامران دانشجو وزیر علوم در این جلسه پیشنهادات وزارت علوم برای افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی را با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در میان گذاشت.

محمدرضا مخبر دزفولی نیز دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این زمینه گفت: مقرر شده پیشنهاد افزایش سن بازنشستگی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها برای بررسی دقیق‌تر در جلسه شورای معین مورد بررسی قرار گیرد و سپس جهت تصویب نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه شود.