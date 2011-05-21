گستره دانش و معرفت انسان محدود است

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در این دانشگاه در مورد تمایز مشخص میان رازها و مسائل در فلسفه و علوم انسانی و علوم اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: اگر منظور از سؤال شما این باشد که آیا خط و مرزی می‌توان برای درک انسان از معارف ترسیم کرد در جواب باید گفت که چنین مرزی وجود دارد.

وی افزود: به عبارت دیگر حوزه و گستره درک و دانش انسان محدود است. برای نمونه، گزاره‌ها و تأکیدات زیادی وجود دارند که نمی‌توان آنها را بطور کامل در قالب منطق رسمی درآورد و به آنها شکل منطقی داد.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" در ادامه تأکید کرد: هر فیلسوفی که در صدد نظام‌مند کردن آنچه در حوزه خود می‌داند است به محدودیتهای دانش و معرفت بشری واقف است.

استاد پیشین دانشگاه هاروارد یادآور شد: برای نمونه فیلسوفانی که به حوزه‌های فلسفه اخلاق، فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق می‌پردازند و درصدد دسته بندی و نظام مند کردن داده‌های این حوزه‌ها هستند می‌دانند که انسان و معرفت انسانی به چه میزان در حل مسائل این حوزه‌ها محدود است.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان افزود: به عبارت دیگر در این حوزه‌ها مرزهایی وجود دارند که دانش بشری به فراسوی آنها نمی‌تواند برود.