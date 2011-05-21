بخشی از خسارات زمین لرزه های فیروزکوه جبران می شود

سعید افشارنادری در گفتگو با خبرنگار مهر در فیروزکوه اظهار داشت: حضور مسئولان شهرستان فیروزکوه در بازدیدهای روستایی نشانگر اهمیت این مناطق برای مسئولان نظام مقدس اسلامی است.



این مسئول با تشریح دلایل اجرای بازدیدهای روستایی عنوان کرد: در بازدیدهای روستایی چندین هدف از جمله تجدید دیار با مردم، بیان معضلات مردمی بصورت چهره به چهره با مسئولان و لمس مسائل مختلف مردم نواحی روستایی از نزدیک دنبال می شود.



وی ادامه داد: شاید نتوان در همان وهله نخست و حین بازدید، بسیاری از مشکلات موجود را حل کرد اما با این کارکرد مشکلات مختلف مردم جمع آوری، در قالب نشستهای تخصصی بررسی و در نهایت مرتفع می شود.



افشارنادری با اشاره به نامگذاری سال جدید از سوی مقام معظم رهبری عنوان کرد: مقام معظم رهبری در ابتدای هر سال بنا بر مقتضیات جهانی، منطقه ای و کشوری به نامگذاری آن سال مبادرت می ورزند.



فرماندار شهرستان فیروزکوه بیان داشت: سال 90 نیز از سوی مقام عظمی ولایت تحت عنوان سال جهاد اقتصادی نامگذاری شد از این رو می بایست در حرکتی جهاد گونه شتابی دوچندان به امور اقتصادی بخشید.



این مسئول از جبران برخی تلفات مالی زمین لرزه های سال گذشته خبر داد و گفت: اعتباری پیرامون جبران تلفات مالی مناطق روستایی شهرستان فیروزکوه در نظر گرفته شده که اهالی با مراجعه ساز و کارهای طرح را جویا و درصورت لزوم مورد استفاده قرار دهند.



شهرستان فیروزکوه در منتهی الیه شمالشرق استان تهران و در طول و عرض جغرافیایی 52:46 و 35:28 واقع است.



این شهرستان از شمال و شرق به استان مازندران، از جنوب و جنوب شرقی به استان سمنان و از غرب به شهرستان دماوند محدود می گردد و بر اساس اطلاعات سرشماری سال 1385 جمعیت این شهرستان 39 هزار و 284 نفر بوده است که 15 هزار و 124 نفر ساکن مناطق روستایی و 24 هزار و160 نفر دیگر ساکن مناطق شهری بوده اند.

