نمایشگاه معنوی "سیمای عفاف و نیایش" در رودهن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، ستاد اقامه نماز حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) و معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در حال برگزاری نمایشگاه معنوی سیمای عفاف و نیایش در واحد رودهن هستند.



نمایشگاه یاد شده صبح شنبه با حضور رئیس این واحد، مسئول نمایندگی مقام معظم رهبری، معاون فرهنگی، سایر اعضای هیئت رئیسه، اساتید، اعضای هیئتهای علمی، تنی چند از اعضای ستاد اقامه نماز حرم مطهر حضرت معصومه(س)، کارکنان و دانشجویان گشایش یافت.



بر طبق برنامه های از پیش تعیین شده در نمایشگاه سیمای عفاف و نیایش دانشگاه آزاد اسلامی رودهن کتب و محصولات فرهنگی همراه با تخفیف ویژه عرضه می گردد.



همچنین اجرای مسابقه تابلو خوانی همراه با اهداء جوایز ارزنده، اعطای سه عنوان کتاب به بازدید کنندگان همراه با فرمهای مسابقه، غرفه مشاوره مذهبی و پاسخگویی به سئوالات و غرفه سمعی - بصری از دیگر برنامه های جنبی این نمایشگاه محسوب می شود.



نمایشگاه سیمای عفاف و نیایش دانشگاه آزاد رودهن تا تاریخ ششم خرداد ماه از ساعت هشت صبح لغایت 16 و 30 عصر پذیرای بازدید کنندگان و علاقمندان خواهد بود.



شهر 30 هزار نفری رودهن با مساحتی بالغ بر هزار و 400 هکتار در 30 کیلومتری شمالشرق استان تهران قرار داشته و با مناطقی نظیر بومهن، دماوند و لواسانات همجوار است.