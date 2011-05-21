حامد آفاق در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دیدار چهارم تیمهای ذوب آهن و مهرام در مرحله نهایی رقابتهای بسکتبال لیگ برتر برای هر دو تیم حکم یک بازی سرنوشتساز را دارد، اظهارداشت: پیروزی در این بازی نتیجهای نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت اگرچه کسب آن برای بازیکنان هر دو تیم خیلی سخت است.
وی با تاکید بر اینکه اگر در این بازی مهرام برنده شود، قهرمان خواهد شد در غیر این صورت ما به قهرمانی امیدوار میمانیم، تصریح کرد: انگیزههای پیروزی در دیدار امشب به خاطر همین دو فاکتور ایجاد شده است. به هر حال هیچ یک از تیمهای مهرام و ذوب آهن نمیخواهند به این راحتی از قهرمانی دست بکشند.
ملیپوش بسکتبال کشورمان با اشاره به اینکه ذوب آهن در صورتی که عملکردی مانند بازی سوم داشته باشد، میتواند احتمال پیروزی دوباره خود را تقویب کند ادامه داد: در همان دقایق ابتدایی بازی سوم بین تیم خود و مهرام فاصله امتیازی ایجاد کردیم و این اختلاف را به مرور بیشتر کردیم و با حفظ آن تا پایان بازی اجازه ندادیم نتیجه این بازی از دستمان خارج شود.
آفاق تاکید کرد: ذوب آهن جمعه شب خیلی خوب دفاع کرد و همه شوتهای خود را هم وارد سبد حلقه حریف کرد. اینها تاکتیکهایی بود که در دیدارهای اول و دوم هم به دنبال اجرای آنها بودیم اما نه توانستیم خوب دفاع کنیم و نه از شوتهای خود امتیاز بگیریم.
ملیپوش بسکتبال کشورمان ضمن تاکید بر اینکه دیدار چهارم به مراتب سختتر از مجموع سه دیدار گذشته است، اظهارداشت: "کریس" بازیکن خارجی تیم مهرام دیشب استراحت داشت و به طور حتم امشب با انرژی بیشتری برای این تیم کار میکند. همین یک مسئله میتواند تعیین کننده باشد اگر چه با این شرایط برد و باخت هیچ تیمی در این بازی قابل پیش بینی نیست.
حامد آفاق تاکید کرد که ذوب آهن امیدوار است با عملکرد خوب بازیکنانش در خط دفاعی و استفاده از فرصتهای ایجاد شده برگزارکننده دیدار پنجم در مرحله نهایی باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاههای کشور جمعه شب با برگزاری دیدار سوم پیگیری شد که طی آن تیم ذوب آهن با نتیجه 89 بر 76 موفق به شکست مهرام شد. دیدار چهارم این دو تیم ساعت 17 امروز در سالن ملت اصفهان برگزار میشود.
