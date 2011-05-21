حامد آفاق در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه دیدار چهارم تیم‎های ذوب آهن و مهرام در مرحله نهایی رقابت‎های بسکتبال لیگ برتر برای هر دو تیم حکم یک بازی سرنوشت‎ساز را دارد، اظهارداشت: پیروزی در این بازی نتیجه‎ای نیست که به راحتی بتوان از کنار آن گذشت اگرچه کسب آن برای بازیکنان هر دو تیم خیلی سخت است.

وی با تاکید بر اینکه اگر در این بازی مهرام برنده شود، قهرمان خواهد شد در غیر این صورت ما به قهرمانی امیدوار می‎مانیم، تصریح کرد: انگیزه‎های پیروزی در دیدار امشب به خاطر همین دو فاکتور ایجاد شده است. به هر حال هیچ یک از تیم‎های مهرام و ذوب آهن نمی‎خواهند به این راحتی از قهرمانی دست بکشند.

ملی‎پوش بسکتبال کشورمان با اشاره به اینکه ذوب آهن در صورتی که عملکردی مانند بازی سوم داشته باشد، می‎تواند احتمال پیروزی دوباره خود را تقویب کند ادامه داد: در همان دقایق ابتدایی بازی سوم بین تیم خود و مهرام فاصله امتیازی ایجاد کردیم و این اختلاف را به مرور بیشتر کردیم و با حفظ آن تا پایان بازی اجازه ندادیم نتیجه این بازی از دست‌مان خارج شود.

آفاق تاکید کرد: ذوب آهن جمعه شب خیلی خوب دفاع کرد و همه شوت‎های خود را هم وارد سبد حلقه حریف کرد. اینها تاکتیک‌هایی بود که در دیدارهای اول و دوم هم به دنبال اجرای آنها بودیم اما نه توانستیم خوب دفاع کنیم و نه از شوت‎های خود امتیاز بگیریم.

ملی‎پوش بسکتبال کشورمان ضمن تاکید بر اینکه دیدار چهارم به مراتب سخت‎تر از مجموع سه دیدار گذشته است، اظهارداشت: "کریس" بازیکن خارجی تیم مهرام دیشب استراحت داشت و به طور حتم امشب با انرژی بیشتری برای این تیم کار می‎کند. همین یک مسئله می‎تواند تعیین کننده باشد اگر چه با این شرایط برد و باخت هیچ تیمی در این بازی قابل پیش بینی نیست.

حامد آفاق تاکید کرد که ذوب آهن امیدوار است با عملکرد خوب بازیکنانش در خط دفاعی و استفاده از فرصت‌های ایجاد شده برگزارکننده دیدار پنجم در مرحله نهایی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور جمعه شب با برگزاری دیدار سوم پیگیری شد که طی آن تیم ذوب آهن با نتیجه 89 بر 76 موفق به شکست مهرام شد. دیدار چهارم این دو تیم ساعت 17 امروز در سالن ملت اصفهان برگزار می‎شود.