۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۴

علیان‌نژاد در گفتگو با مهر:

پرونده تدوین "دایرة‌المعارف انقلاب" پس از بازبینی 20 مقاله بسته می‌شود

مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری گفت: 20 مقاله نهایی جلد سوم و پایانی "دایرة‌المعارف انقلاب اسلامی" در شورای کارشناسی این دایرةالمعارف مطرح شد که با بازنویسی و ویرایش برخی مقالات، پرونده تدوین این دایرة‌المعارف به زودی بسته خواهد شد.

میرزاباقر علیان‌نژاد، درباره آخرین وضعیت "روزشمار انقلاب" و "دایرة‌المعارف انقلاب اسلامی" به خبرنگار مهر گفت: جلد دوازدهم "روزشمار انقلاب" به انتشارات سوره مهر تحویل داده شده و به زودی منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: جلد دوازدهم به طور تفصیلی به شرح وقایع مرتبط با انقلاب از 27 تا 30 دی ماه سال 1357 می‌پردازد. جلد 13 و 14 نیز در دست ویرایش نهایی است و پس از پایان این مرحله کتاب تحویل ناشر داده می‌‌شود. از این روزشمار جلد 15 نیز که از 9 تا 12 بهمن را شامل می‌شود در دست نگارش است.

این پژوهشگر درباره مطالبی که در جلد سیزدهم "روزشمار انقلاب" مورد توجه قرار گرفته است، توضیح داد: در این جلد اتفاق‌هایی چون استعفای جلال‌الدین تهرانی، رفتن او به فرانسه و دیدارش با حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو، آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور، تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و فعالیت‌هایش، آماده‌سازی کشور برای بازگشت رهبر انقلاب، دیدار خبرنگاران کیهان و اطلاعات با امام، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف، دولت بختیار و اقداماتش علیه مردم و ... مرور می‌شود. جلد چهاردهم هم از 5 تا 8 بهمن ماه سال 57 را مرور می‌کند.

علیان‌نژاد درباره "دایرة‌المعارف انقلاب اسلامی" که قرار بود جلد سوم و پایانی آن اسفندماه سال گذشته منتشر شود، توضیح داد: 20 مقاله پایانی در شورایی که کار کارشناسی و تایید مطالب را برعهده دارد، مطرح شد که برخی مقالات نیاز به بازبینی پیدا کرد و همچنین برخی رد و نگارش مقالاتی جدید سفارش داده شد.

مسئول نظارت بر "روزشمار انقلاب اسلامی" افزود: مقالات جلد پایانی حساسیت زیادی داشت؛ به همین دلیل سختگیری بیشتری هم اعمال شد. پیش‌بینی می‌شود تا تیرماه نگارش این بخش نیز به پایان رسد و پس از یک ویرایش و بازبینی نهایی این کتاب هم به دست چاپ سپرده شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه در جلد سوم نزدیک به 270 مقاله آورده می‌شود، گفت: وقتی که هر سه جلد دایرة‌المعارف منتشر شد با یک فاصله‌ای همه جلدها مورد بازبینی قرار می گیرد تا در موارد لازم بروزرسانی انجام شود.

