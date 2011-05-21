کسب رتبه اول رقابتهای منطقه 8 دانشگاه آزاد از سوی شهرقدس

به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، مسابقات قهرمانی والیبال دانشگاه آزاد اسلامی منطقه هشت تهران به میزبانی دانشگاه رودهن با شرکت ده تیم در سالن ورزشی این دانشگاه برگزار شد.



رئیس تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیمهای شرکت کننده در این رقابتها در قالب دو گروه پنج تیمی بصورت دوره ای به رقابت با یکدیگر پرداختند.



بهمن صالح نیا ادامه داد: در گروه نخست تهران مرکز، تهران شمال، شهر قدس، قیام دشت، تهران جنوب و در گروه دوم مسابقات مذکور رودهن، شهرری، ورامین، پیشوا، علوم تحقیقات و اسلامشهر حضور داشتند.



این مسئول افزود: در پایان مرحله مقدماتی رقابتهای والیبال منطقه هشت تهران تیمهای ورامین و اسلامشهر از گروه نخست و تیمهای شهرقدس و تهران مرکزی از دیگر گروه به دور دوم راه یافتند.



وی از قهرمانی شهر قدس در این رقابتها خبر داد و گفت: در مرحله بعدی تیمهای صعود کرده با یکدیگر به رقابت پرداختند و در نهایت تیمهای شهرقدس، تهران مرکزی و اسلامشهر به ترتیب رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.



