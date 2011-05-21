گیلان دیواره اختصاصی سنگنوردی ندارد

جابر کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هم اکنون 10 دیواره سنگنوردی در استان موجود است که هیچ کدام از این دیواره ها مستقل نیستند.

وی همچنین با اعلام اینکه 17 شهرستان استان دارای هیئت های فعال کوهنوردی هستند، اظهارداشت: در حال حاضر 103 گروه کوهنوردی در استان تشکیل شده است، بعد از هیئت ها گروه های کوهنوردی شکل می گیرند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی گیلان گفت: مجموع اعتبار هیئت کوهنوردی استان در سال گذشته 13میلیون تومان بوده است که چهارمیلیون و 300 هزار تومان در بین هیئت ها توزیع شده است.

وی از تشکیل اتاق فکر در هیئت کوهنوردی استان خبرداد و افزود: تاکنون سه جلسه تشکیل و دراین جلسات بیش از 60 متخصص و پیشکسوت ورزش کوهنوردی از سراسر استان در این اتاق فکر حضور پیدا کردند.

کوچکی نژاد گفت: سال گذشته علاوه بر تصویب آئین نامه جدید تاسیس گروه کوهنوردی، هشت گروه کوه پیمایی و کوهنوردی ارتقاء یا ایجاد شدند.

وی در ادامه برنامه سال جاری این هیئت را شامل زیربنایی مثل احداث سالن اختصاصی سنگنوردی، آموزشی و تقویم ورزشی عنوان کرد.