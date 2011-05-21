اولین راهپیمایی فضایی در ایستگاه ناتمام ماند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز کنترل ناسا اولین راهپیمایی فضایی از چهار راهپیمایی فضایی فضانوردان اندیور در خارج از ایستگاه بین المللی فضایی را پس از مختل شدن عملکرد یکی از حسگرهای دی اکسید کربن در لباس یکی از فضانوردان، متوقف کرد.

"اندرو فوستل" و "گرگوری چامیتوف" در حال اجرای راهپیمایی فضایی 5/6 ساعته خود بودند، اما در حالی که پنج ساعت از آغاز ماموریت گذشته بود مسئولان کنترل زمینی دریافتند حسگر دی اکسید کربن لباس چامیتوف از کار افتاده است. این ابزار برای تعیین میزان دی اکسید کربن ناشی از تنفس در لباس است تا در صورت بالا رفتن میزان این گاز به فرد اخطار دهد.

در لحظه اعلام توقف راهپیمایی، میزان دی اکسید کربن لباس چامیتوف از حد مجاز نگذشته بود اما به دلیل کمبود اطلاعات درباره میزان گازی که پس از آن تولید خواهد شد، راهپیمایی فضایی متوقف شد.

دو فضانورد در حال آغاز بخشی 45 دقیقه ای برای اتمام نصب آنتنی در ایستگاه بودند، اما کنترل کننده های زمینی اعلام کردند این مدت زمان برای چامیتوف بسیار طولانی است و از این رو دو فضانورد خود را برای بازگشت به داخل ایستگاه آماده کردند.

بر اساس گزارش بی بی سی، با خروج این دو فضانورد از ایستگاه به منظور انجام اولین راهپیمایی فضایی در ماموریت اندیور، انسان برای دویست و یکمین بار در فضای خارج از مدار حضور یافت. راهپیمایی های فضایی در این ماموریت 12 روزه توسط "فوستل"، "چامیتوف" و "فینک" انجام خواهند گرفت.