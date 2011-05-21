باغ موزه همدان؛ صحنه تلاشهای مردان بی ادعای دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، بدون شک وقوع جنگ تحمیلی دشمنان علیه انقلاب نوپای اسلامی و ملت تازه پیروز شده ایران، ویژگی هایی داشت که واژه جنگ برای ما تبدیل به واژه بی بدیل دفاع مقدس شد. از همین رو لزوم ماندگاری آثار و فرهنگ و تاریخچه دفاع مقدس، همدانیها را به فکر ساختن موزه ای بزرگ انداخت که اکنون بنا به اذعان دست اندرکاران و مسئولان کشوری و استانی، بزرگترین و مجهزترین باغ موزه و دفاع مقدس کشور نام گرفته است.

این باغ موزه در جوار میدان قائم همدان با وسعت 7.5 هکتار در شش فاز طراحی شده که چهار فاز آن تکمیل و همزمان با برگزاری کنگره بزرگ شهدای استان به بهره برداری رسید.

عملیات های رزمندگان همدانی به نمایش درآمده است

در این بین موزه کلاسیک این مجموعه، شامل مروری بر عملیاتهای مهم دفاع مقدس به ویژه عملیاتهایی است که رزمندگان استان همدان در آنها حضور چشمگیر داشته اند.

استفاده از جلوه های کم نظیر هنری، سمعی و بصری از جمله حجم ها و ماکت ها و رنگ ها و نمونک ها و بازسازی مناطق عملیاتی و در ابتدای دیدار، آرامگاه غریبانه "شهید گمنام" این بخش را بسیار دیدنی کرده است.

در فضای بیرونی نیز حک نام هشت هزار شهید استان بر روی قطعه سنگهای گرانیت و تعبیه آنها به صورت کاشیکاری بر دیواره بخشی از محوطه و تندیس های سرداران و فرماندهان و امیران، فضایی غریبانه را به رخ کشیده است.

مجسمه شهید در حال عروج، آب نمای زیبای موزیکال، پرده نمایش فیلم، جایگاه تماشاگران و فضای سبز بسیار وسیع در این مجموعه، آنرا از دیدنی ترین مکانهای استان و بلکه کشور کرده است.

مکانی فرهنگی، ارزشی، توریستی و تفریحی که بازدیدکنندگان با یک بار دیدن آن، هرگز سیراب نمی شوند.

80 هزار نفر از باغ موزه همدان دیدن کردند

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس همدان در خصوص بازدیدهای انجام شده از این موزه گفت: تاکنون 80 هزار نفر از گروه ها و اقشار مختلف کشور از باغ موزه دفاع مقدس همدان بازدید کرده اند.

جعفر زمردیان با بیان اینکه تاکنون چهار فاز از این پروژه به اتمام رسیده است، افزود: فاز پنجم باغ موزه تحت عنوان جنگ نابرابر تا پایان سال جاری و فاز ششم تحت عنوان پارانوما تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

زمردیان با بیان اینکه اجرای باغ موزه دفاع مقدس همدان از سال 1376 آغاز شد، گفت: این پروژه نه تنها به عنوان یک پایلوت بلکه به عنوان موزه سازی مراکز فرهنگی در کشور درخشیده است.

مدیرکل اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس با اشاره به اینکه باغ موزه دفاع مقدس همدان اندیشه ای برای ساخت دیگر مراکز در استان های کشور شده است، اظهار داشت: این امر تلاش های خاموش مردان بی ادعای دوران دفاع مقدس را به ارمغان می آورد.

زمردیان خاطرنشان کرد: زمان های بازدید از این موزه تا پایان خرداد ماه سال جاری توسط گروه های مختلف اعم از مدارس، اردوهای علمی و تفریحی استان های همجوار و خانواده های ایثارگران و شهدا رزرو شده است.

وی گفت: در حال حاضر باغ موزه دفاع مقدس از ساعت 9 تا 12 صبح و عصرها از ساعت 17 تا 20 شب پذیرای علاقه مندان است.