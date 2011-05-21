ابراهیم قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: انتقال تیم پاس از همان ابتدا به استان همدان تصمیم اشتباهی بود و من و بسیاری از پیشکسوتان پاس بارها این مسئله را گوشزد کردیم ولی حرف امثال ما که سال‌ها برای این تیم زحمت کشدیم و خون دل خوردیم برای کسی مهم نبوده و نیست!

قاسمپور اضافه کرد: طبیعی است وقتی تیمی به یک شهرستانی که دارای سابقه‌ای در فوتبال نبوده منتقل می شود و هیچ بازیکن بومی ندارد، انگیزه و سازگاری برای بازیکنانش وجود ندارد ضمن اینکه انگیزه خود جوان‌های استان هم برای بازی در تیم شهرشان از بین می رود.

پیشکسوت تیم پاس تهران با بیان اینکه می‌خواهند تیم‌های ریشه‌دار را نابود کنند، اضافه کرد: پاس که روزگاری یکی از قدرت‌های فوتبال آسیا و ایران بود امروز به روزگاری دچار شده که به لیگ دسته اول سقوط می کند و برای کسی هم مهم نیست این تیم به چه سرنوشتی دچار شود.

وی تصریح کرد: شاید تنها ما پیشکسوتان تیم پاس باشیم که از سقوط این تیم دل‌مان به درد می‌آید و ناراحت می‌شویم و متاسفانه آقایانی که برای انتقال تیم به همدان برنامه‌ریزی کردند امروز خودشان را پاسخگوی مردم نمی‌دانند.

قاسمپور اضافه کرد: متاسفانه تیم پیکان هم درست به واسطه همین برنامه‌ریزی و سیاست گذاری غلط مسئولان امروز سرنوشتی جز سقوط پیدا نکرد و امیدوارم این دو تجربه تلخ برای اینکه آقایان بدانند تصمیمات‌شان غلط بوده کافی باشد.

سرمربی پیشین تیم فوتبال پاس با بیان اینکه بهتر است تیم پاس دوباره به تهران منتقل شود و استان همدان با برنامه‌ریزی و سرمایه گذاری بر روی تیم‌های استانی خود برای داشتن یک نماینده در لیگ برتر تلاش کند، اظهار داشت: استان‌هایی نظیر آذربایجان امروز با همین برنامه ریزی دو تیم خوب در لیگ برتر دارند و به نظر من استان همدان از شرکت‌ها و کارخانجات بزرگی برای حمایت از تیم‌های استانی برخوردار است و باید با بهره گیری از توان آنها در ورزش و فوتبال سرمایه گذاری کند.

تیم فوتبال پاس همدان با قبول شکست در دیدار برابر استقلال تهران به مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور سقوط کرد.