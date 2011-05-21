جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر برگزار می شود

سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مقاومت خرمشهر برگی از شناسنامه خوزستان است که باید برجسته و ماندگار در تاریخ ایران باقی بماند، گفت: امسال در خوزستان ستادی با عنوان سوم خرداد تشکیل شده و به دنبال جلسه ای که به این مناسبت در استانداری برگزار شد تمام ارگان ها موظف شدند برنامه هایی در این راستا ترتیب دهند بنابراین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان شکل گیری برنامه های فرهنگی، هنری و دینی را در این بخش متقبل شد که بزرگترین آنها برگزاری چهاردهمین جشنواره تئاترمقاومت خرمشهر از سوم تا هشتم خرداد ماه است.

وی افزود: امسال اولین سالی است که دبیر خانه جشنواره سراسری تئاترمقاومت خرمشهر به استان خوزستان منتقل شده و امید داریم که به نحومطلوب و عالی برگزار شود.



سپهر، استانهای حضور یافته در این جشنواره را شامل تهران، خوزستان، کرمانشاه، خراسان رضوی، فارس، گیلان، اردبیل، ایلام، چهار محال و بختیاری، آذربایجان شرقی، کهکیلویه وبویر احمد عنوان کرد و گفت: در بخش صحنه ای، 108 اثر به دبیر خانه ارسال شد که در مرحله اول 32 اثر و در مرحله دوم 25 اثر انتخاب شدند، 14 اثرنیز به مرحله نهایی راه پیدا کردند و در این میان سه نمایش از خوزستان، دو نمایش از تهران و 9 نمایش ازاستان های دیگر در مرحله نهایی انتخاب شدند.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان عنوان کرد: از سوی دیگر 82 اثر در بخش نمایشنامه نویسی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده اند که در این بخش نیز 10 اثر کاندیدا خواهند شد و در نهایت سه تا پنج نمایشنامه منتخب هیئت داوران در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد. همچنین اجرای نمایش های کوتاه از هنرمندان خوزستانی در حاشیه جشنواره، جلسات خوانش نمایشنامه توسط نویسندگان برتر استان ، کارگاههای نقد وبررسی و آموزشی از برنامه های بخش جنبی جشنواره ملی تئاتر مقاومت خر مشهر می باشند .



سپهر برپایی پنج مورد نمایشگاه هنرهای تجسمی از جمله جشنواره استانی هنرهای تجسمی در آبادان، مراسم انس با قرآن، برگزاری شعر حماسی دفاع مقدس، ایستگاه های صلواتی، برگزاری مسابقات خاطره نویسی، جشن پایداری مقاومت و نمایشگاه عکس را از دیگر برنامه های اداره ارشاد در سایر شهرستانها بر شمرد.