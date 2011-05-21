آغاز سریال آتش سوزی جنگلهای دنا/ برگ درختان ابزار اطفای حریق

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی جنگلهای کهگیلویه وبویراحمد سریالی است که هرساله در اواسط بهار آغاز می شود و تا پاییز ادامه دارد و حاصل آن مرگ تدریجی جنگل های کهگیلویه وبویراحمد است.

امسال و درسال جهانی جنگلها نیز این تراژدی تکرار شد و عصر دیروز جمعه دو منطقه جنگلی "امیرآباد" و "دارشاهی" در آتش بی توجهی ها سوختند تا شاخ و برگ های سبز بلوطهای هزار ساله دنا، تنها پس از دوماه جوانه زدن، جوان مرگ شوند.

20 هکتار جنگل و مرتع طعمه حریق شد

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد گفت: بر اثر دو آتش سوزی همزمان در دو منطقه "دارشاهی" و "امیرآباد" در حوزه جنگل های دنا، در مجموع حدود 20 هکتار از جنگلها و مراتع طعمه حریق شدند.

سرهنگ رحمت الله دین پرور در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: هنوز خسارات این دو آتش سوزی برآورد نشده و کارشناسان منابع طبیعی در حال تعیین خسارتهای وارده هستند.

وی بیان کرد: حدود 120 نفر از نیروهای مردمی، سپاه، نیروی انتظامی، هلال احمر و منابع طبیعی، یگان حفاظت را در اطفای دو آتش سوزی دیروز یاری کردند.

دین پرور با بیان اینکه علت این دو آتش سوزی در دست بررسی است، اظهار داشت: به احتمال زیاد بی توجهی گردشگران و یا چوپانان منجر به وقوع این دو آتش سوزی شده است.

شاخ و برگ درختان ابزار اطفای حریق

وی درخصوص شیوه اطفای حریق در دو آتش سوزی دیروز نیز گفت: این استان از ابتدایی ترین ابزارهای اطفای حریق محروم است و امدادگران در تمام آتش سوزیها و دو آتش سوزی دیروز، با شیوه سنتی و با شاخ و برگ درختان اقدام به اطفای حریق کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان همچنین گفت: اغلب آتش سوزیهای جنگل و مرتع در این استان در ارتفاعات به وقوع می پیوندد که به دلیل صعب العبور بودن، بخش زیادی از جنگل و مرتع طعمه حریق می شود.

دین پرور افزود: این استان کوهستانی است و 53 درصد مساحت آن را شیبهای بالای 27 درصد تشکیل می دهد و امکان تردد وسایل نقلیه سبک و سنگین در آنها وجود ندارد و تنها بالگرد می تواند به تسریع در اطفا حریق کمک کند.

سال گذشته 190آتش سوزی درجنگلهای استان به وقوع پیوست

به گفته مدیرکل منابع طبیعی استان سال گذشته 190 مورد آتش سوزی جنگل و مرتع در این استان به وقوع پیوست که در نتیجه آن 560 هکتار از جنگلها و مراتع طعمه حریق شدند.

کریم تباشیر به خبرنگار مهر گفت: به دلیل اینکه این استان از میزان بارندگی خوبی برخوردار است هرساله شاهد پوشش مرتعی مناسبی در استان هستیم که این مسئله گاهی خطر آتش سوزی را بیشتر می کند.

تباشیر در خصوص عوامل این آتش سوزیها نیز بیان داشت: عوامل متعددی از جمله سهل انگاری شکارچیان، چوپانان و گردشگران و ... در آتش سوزیها دخیل هستند و همچنین برخی افراد سودجو نیز به قصد تصرف و تصاحب اراضی منابع طبیعی کنار اراضی خود، عمداً منابع طبیعی را آتش می زنند.

مصوباتی که محقق نشد

اما آتش سوزی جنگل های استان یکی از دغدغه های مهم مردم، مسئولان و تشکلهای زیست محیطی استان بوده است و براین اساس در جریان سفرهای استانی دولت مشکلات اطفای آتش سوزیها در جنگل های این استان مطرح شد و مصوباتی نیز در این خصوص به تصویب رسید اما این مصوبات تاکنون محقق نشده است.

مصوبه اختصاص اعتبار یک میلیارد تومان برای اطفای حریق در جنگل ها و 400 میلیون تومان برای تجهیز یگان حفاظت منابع طبیعی استان در سفر سوم هیئت دولت، دو مصوبه ای بودند که تاکنون تحقق نیافته اند.

اما این دو مصوبه تنها مصوبات سفر در خصوص حفاظت از جنگل نبود بلکه در جریان سفر دوم هیئت دولت به استان نیز مصوبه "اعطای مجوز برای ایجاد سازمان اطفای حریق جنگلها با انجام آموزش و تامین تجهیزات در استانهای دارای جنگل" به تصویب رسید اما این مصوبه نیز سرنوشتی چون دیگر مصوبات داشت.

سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد 2.1 برابر دنیاست

جنگلهای استان کهگیلویه و بویراحمد هشت درصد سهم جنگلهای کشور و 20 درصد از جنگلهای حوزه زاگرس را به خود اختصاص می دهند بر این اساس سرانه جنگل در دنیا هشت دهم، در ایران دو دهم و در این استان 1.7دهم هکتار است که می توان گفت سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد 8.5 برابر کشور و 2.1برابر دنیا است.

به گفته کارشناسان، جذب 68 تن گرد وغبار و ذرات معلق در هوا توسط هر هکتار جنگل، تولید 60 درصد اکسیژن، جلوگیری از بیابانی شدن عرصه ها و بروز سیلاب، تولید آب و محافظت از خاک، جلوگیری از طغیان و گسترش آفات در مزارع و باغات و تعدیل آب و هوا از جمله نتایج زیست محیطی جنگل و مرتع است.

بنابراین وجود این جنگلها نه تنها باعث پاکیزگی هوای استان بلکه باعث ایجاد تنوع جانوری و گیاهی و همچنین وجود یک اکوسیستم طبیعی پایدار شده است.

همچنین این جنگلها با پوشش سبز و زیبای خود در کنار چشمه ساران و آبشارهای زیبا، هرساله مامن گردشگران داخلی و خارجی است که از داغ آفتاب تند تابستان به خنکای سایه بلوطهای هزار ساله بویراحمد پناه می آورند.

با این حال جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد قربانی بی توجهی ها شده است و به نظر می رسد نامگذاری امسال به نام "سال جهانی جنگل ها" هم نتواند گشایشی برای نجات جنگلهای زاگرس و مرهمی بر دل سوخته بلوطهای دنا باشد.

................

محمدشریف اسلامی نژاد