اختصاص 3 میلیارد ریال برای احداث پیست سوارکاری عشایر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر ، ارسلان فتحی پور عصر جمعه در جشنواره عشایر آذربایجان شرقی افزود: این مبلغ صرف ساخت سکوی تماشاگران و پیست سوارکاری می شود و امید دارم به حساب تربیت بدنی واریز خواهد شد.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور توجه ویژه ای به امور و مشکلات عشایر دارند، اضافه کرد: کارهای بسیار مهمی در راستای ایجاد رفاه و توسعه ورزش و شادابی در بین عشایر کشور در دولت عدالت محور صورت گرفته و با این روند بیشتر مشکلات عشایر برطرف خواهد شد.

فتحی پور گفت: عشایر آذربایجان به وطن پرستی ، درستکاری و دفاع از مرزهای کشور شهرت دارند و همواره در کنار انقلاب و آرمان های آن بوده اند.

جشنواره عشایر مکانی برای ایجاد نشاط و شادابی است

سید محمد شروین اسبقیان مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی و رئیس کمیته فرهنگی، هنری و ورزشی جدهمین جشنواره بزرگ سوارکاری عشایر در خصوص این جشنواره گفت: جشنواره عشایر به منزله جشنواره ای معنوی، حماسی و ورزشی است و بهترین مکان و موقعیت برای شادی و نشاط محسوب می شود.

وی مسابقه اسب داونی را یکی از ورزش های سفارش شده از سوی پیامبر گرامی اسلام (ص) بر شمرد و گفت: با ایجاد فضای مناسب برای انجام این رشته در جشنواره سال آینده در همین مکان سال آینده پیست سوارکاری در این منطقه ایجاد خواهد شد.

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی از عشایر به عنوان حامیان اصلی انقلاب یاد کرد و گفت: عشایر همیشه ودر طول همه دوران حامی انقلاب بوده و هیچگاه زیر بار ظلم نرفته است.

وی افزود: پیرویت از راه امام، روحیه حق طلبی، شجاعت، ساده زیستی، حمایت از حق مظلوم و مردانگی از ویژه گی های بارز عشایر ایران است.

وی در ادامه بیش از هر چیز حضور بسیار خوب نیروی انتظامی، پرسنل زحمت کش هلال احمر و اورژانس همچون سالهای گذشته تشکر کرد و گفت: نظم محل برگزاری متفاوت تر از سالهای قبل بود و جا دارد از همکاری استانداری آذربایجان شرقی، اداره کل امور عشایر استان، فدراسیون ورزشهای روستایی و عشایری کشور، فرمانداری شهرستان کلیبر، صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی و هیات ورزش روستایی و عشایری و سوارکاری استان و سایر دستگاههای اجرایی آذربایجانشرقی در این دوره از مسابقات که نشان از توجه ویژه به ورزش منطقه آذربایجان تقدیر تشکر کرد.