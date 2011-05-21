فاز دوم آزاد راه سراب - بستان آباد عملیاتی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اروجعلی علیزاده شامگاه جمعه در جلسه بررسی وضعیت راه های حوزه استحفاظی سراب اظهار داشت: عملیات اجرائی فاز دوم طرح از مسیر بستان اباد تا روستای کردکندی به مسافت 15کیلومتر و با اعتبار تقریبی 55 میلیارد ریال از سوم خردادماه آغاز خواهد شد.

وی با اشاره به حجم ترافیک و نیز ترانزیتی بودن جاده خواستار تسریع در اجرای طرح آزادراه سراب- بستان آباد شد.

مدیر کل راه و ترابری از اجرای بیش از 22پروژه راه سازی ، بهسازی و آسفالت جاده ها در طول سال جاری در شهرستان سراب خبرداد و اظهارداشت: برای اجرای این طرح ها از محل اعتبارات استانی اعتباری بالغ بر 22 میلیارد و 250 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

علیزاده، ایجاد روشنایی گردنه صائین، روکش آسفالت جاده سراب- اردبیل، ایمن سازی راه های اصلی را از جمله طرح هایی اعلام کرد که در سال جاری در سراب اجرا خواهد شد.

در این جلسه محمد رضا بیرامی فرماندار سراب گفت: با توجه به اجرایی شدن طرح ملی نفلین سینیت در سراب لازم است تا در خصوص احداث راه اختصاصی به معدن رزگاه و ارشتناب به محل اصلی کارخانه اقدام شود.

بیرامی همچنین بر ضرورت بهسازی جاده شهرک صنعتی و آسفالت کمربندی سراب تاکید کرد.