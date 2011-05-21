انتقاد از تصمیم شورای نظامی مصر/ دورنمای روشنی از آینده نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری محیط، محمد البرادعی در اظهاراتی کوتاه درباره تصویب قانون مباشرت حقوق سیاسی که اخیرا از سوی شورای نظامی مصر صادر شده اظهار داشت: این قانون عملا میلیونها مصری خارج از کشور را از حقشان در زمینه رای دادن و انتخاب نامزد موردنظرشان محروم می کند.

خاطرنشان می شود شورای نظامی مصر اخیرا در نشستی با تصویب قانون مباشرت حقوق سیاسی، برگزاری انتخابات پارلمانی در این کشور را که مقدمات تشکیل کابینه و انتخاب رئیس جمهور را فراهم می کند، یک ماه به تاخیر انداخت.

بر این اساس، نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از سقوط مبارک به جای ماه سپتامبر در اکتبر 2011 برگزار خواهد شد.

البرادعی در ادامه اظهارات خود گریزی به دیگر تحولات سیاسی مصر زد و افزود: برگزاری همزمان چندین نشست گفتگوی ملی درباره آینده مصر میان جریانها بر پیچیدگی شرایط می افزاید.

وی تاکید کرد: این مسئله نقشه راه (آینده) مصر را با ابهامات زیادی روبرو می کند در حالی که وجود یک دورنما از آینده عامل اصلی ثبات و آرامش کشور است.