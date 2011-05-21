ساخت کارخانه تولیدی عرقیات گیاهی در رامیان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که صبح شنبه برگزار شد، مسئولان شهرستانی و استان شرکت داشتند.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: شرکت شهد درمان با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال در زمینه تولید عرقیات گیاهی، اسانس و عصاره فعالیت خواهد کرد.

ناصر فخر موحدی افزود: این کارخانه در یک شیفت کاری زمینه اشتغال 42 نفر از جوانان منطقه را فراهم می کند.

وی اظهار امیدواری داشت: با احداث این واحد تولیدی که قرار است با حجم سرمایه گذاری بالایی به بهره برداری رسد و ایجاد واحدهایی نظیر آن موجبات رشد و توسعه شهرستان رامیان فراهم شود.



بیش از 760 واحد صنعتی در گلستان دایر است.