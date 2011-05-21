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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۷

ساخت کارخانه تولیدی عرقیات گیاهی در رامیان آغاز شد

ساخت کارخانه تولیدی عرقیات گیاهی در رامیان آغاز شد

رامیان - خبرگزاری مهر: کارخانه تولید عرقیات گیاهی، اسانس و عصاره با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال در شهرک صنعتی رامیان کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این آیین که صبح شنبه برگزار شد، مسئولان شهرستانی و استان شرکت داشتند.

رئیس سازمان صنایع و معادن گلستان گفت: شرکت شهد درمان با سرمایه گذاری 20 میلیارد ریال در زمینه تولید عرقیات گیاهی، اسانس و عصاره فعالیت خواهد کرد.
 
ناصر فخر موحدی افزود: این کارخانه در یک شیفت کاری زمینه اشتغال 42 نفر از جوانان منطقه را فراهم می کند.
 
وی اظهار امیدواری داشت:  با احداث این واحد تولیدی که قرار است با حجم سرمایه گذاری بالایی به بهره برداری رسد و ایجاد واحدهایی نظیر آن موجبات رشد و توسعه شهرستان رامیان فراهم شود.
 
بیش از 760 واحد صنعتی در گلستان دایر است.
کد مطلب 1316572

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