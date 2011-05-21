امید محمدی مسئول روابط عمومی بسیج دانشجویی دانشگاههای استان تهران و البرز در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : همایش بزرگ دانشجویی "اسلام، مقاومت و پیروزی" به منظور تحقق منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تشکیل حکومت جهانی اسلام، ایفای نقش در خیمه فرماندهی جبهه اسلام در برابر کفر جهانی، گرامیداشت حماسه آزاد سازی خرمشهر و تجلیل از جانبازان عملیات بیت المقدس (آزادسازی خرمشهر) سه شنبه، 3 خرداد در مصلای نماز جمعه دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گفته وی به منظور تبیین اهداف و ضرورت های برگزاری این همایش نشستی خبری با حضور فرهاد کاظمیان فر، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه های استان تهران و البرز برگزار می شود.



محمدی گفت : این نشست خبری یکشنبه، 1 خرداد از ساعت 10:30 در سازمان بسیج دانشجویی برپا خواهد شد.

