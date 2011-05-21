14 نهاد در حوزه مسجد فعال هستند!/کارشناس معماری مسجد تربیت کنیم

جلوگیری ازساخت مساجد فاقد معماری اصیل/ مساجد با کمبود روحانی مواجه‌اند

حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد از ساخت و تکمیل چند مسجد بزرگ در تهران خبر داد و گقت: مرکز رسیدگی به امور مساجد بطور مستقیم در امر ساخت و ساز مسجد وارد نمی شود و بیشتر بر روی طرح و نقشه مساجد نظارت داشته و این مرکز بیشتر نقش سازماندهی، حمایتی و هدایتی در امر مساجد تهران را بر عهده دارد.

وی توسعه مسجد قائم(عج) در خیابان سعدی، ساخت مسجد ولی عصر(عج)، مسجد حمزه سیدالشهدا(ع) واقع در بزرگراه همت-کردستان، مسجد امام حسین(ع) در شهرک غرب و مسجد جامع بعثت در میدان نور را از جمله مساجد بزرگی خواند که در دست ساخت یا تکمیل هستند.



وی با تأکید بر اهتمام مرکز رسیدگی به امور مساجد برای احیای بافت معماری اسلامی ایرانی مساجد یادآور شد: به همین منظور مرکز رسیدگی به امور مساجد گروهی از مهندسین مجرب را دعوت کرد که برای این مسئله برنامه ریزی می کنند و برای ساخت مساجد با معماری اسلامی ایرانی طرح و نقشه رایگان را در اختیار سازندگان قرار می دهیم و از ساخت مساجد فاقد معماری چنین معماری جلوگیری می کنیم.

حجت الاسلام ابراهیمی بودجه اختصاصی به مساجد را مناسب ارزیابی کرد و گفت: دولت در امر مساجد اهتمام ویژه ای دارد و تنها در بخش فرهنگی مساجد حدود 1500 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است که بین نهادهای فعال در امر مسجد تقسیم شده است.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد کمبود روحانی نافذالکلمه و خبره که توانایی مدیریت و برنامه ریزی داشته باشند را بزرگترین مشکل مساجد دانست و گفت: متأسفانه خروجی حوزه های ما برای 70 هزار مسجد کفایت نمی کند و بطور عمده طلاب پس از گذراندن دوره های تحصیلی خود از حوزه خارج نمی شوند و بیشتر در حوزه ماندگار می شوند که این مسئله ما را دچار کمبود روحانی در مساجد و برگزاری نمازهای جماعت کرده است.



حجت الاسلام ابراهیمی از ایجاد مدیریت واحد بر مساجد کشور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: بر اساس چشم انداز 20 ساله کشور طرح ساماندهی مساجد کشور نیز با مدیریت واحد تدوین شده است که در دست بررسی است.



موظف رستمی: مسجد بیش از 40 کارکرد دارد



محمدعلی موظف رستمی رئیس گروه توسعه و تجهیز فرهنگی مساجد سازمان تبلیغات اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متأسفانه در حال حاضر اطلاعات جامعی از مساجد کشور نداریم؛ اما با همکاری کارشناسان دستگاههای ذیربط امر مسجد و طی چندین جلسه ای که با حضور این عزیزان در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل شد مقدمات راه اندازی بانک اطلاعات جامع مساجد کشور در آینده نزدیک فراهم شده است.

وی افزود: البته دستگاههای مختلف به تناسب فعالیت و نیاز خویش اطلاعاتی را تهیه کرده اند ولی اطلاعاتی که به صورت جامع و کامل تهیه شده باشد و تمامی حوزه‌های سخت افزاری، نرم افزاری و منابع انسانی مساجد را دارا باشد، موجود نیست که امیدواریم در آینده نزدیک این بانک راه اندازی شود.



رئیس گروه توسعه و تجهیز فرهنگی مساجد سازمان تبلیغات، عدم مدیریت واحد و نداشتن کارشناسان زبده در حوزه مسجد را بزرگترین چالش خواند و گفت: امروز دانش آنقدر گسترده شده که ما باید در هر حوزه ای از کارشناس متخصص خود استفاده کنیم اما متأسفانه ما در این زمینه با فقر کارشناس متخصص مسجد روبرو هستیم.



وی با اشاره به مطالعات جامع خود در حوزه مسجد بر ایجاد مساجد تخصصی تأکید کرد و گفت: مسجد بیش از 40 کارکرد دارد و بسیار خوب می شد اگر مساجد را تخصصی می کردیم. ما باید یک دانشگاه تخصصی مسجد داشته باشیم که افرادی را در این حوزه پرورش دهد.



موظف رستمی افزود: تنها کارکرد مسجد، نماز جماعت نیست و اصطلاح امام جماعت نیز غلط است و باید گفت امام مسجد چون برپایی نماز جماعت یکی از چندین وظیفه امام مسجد است. باید مساجد، فعالیتها و امام جماعت و مبلغان ما تخصصی شود و به سمتی برویم که متخصص معماری مسجد تربیت کنیم.



این محقق بر خدمات متقابل مسجد و گردشگری تأکید کرد و گفت: درصد بالایی از محتوای سفرنامه های تاریخی درباره مسجد است چون اساس آبادانی شهرها و روستاها مسجد است. متأسفانه امروز مسجد برخی از کارکردهای خود را از دست داده است درحالیکه مسجد اصلا خاستگاه دانشگاه، مدرسه و... بوده است.



وی بر لزوم نگاه جامع محور بر مسجد تأکید کرد و گفت: معمار مسجد در طراحی خود باید از اندیشه های سازمان تبلیغات، اوقاف، کانون فرهنگی مساجد و... استفاده کند چون هر کدام از این نهادها یکی از کارکردهای مسجد را بر عهده دارند.



رستمی اعزام مبلغ و روحانی را یکی دیگر از وظایف سازمان تبلیغات در حیطه مساجد عنوان کرد و در مورد نوع نظارت در محتوای برنامه های اجرایی در مساجد یادآور شد: سازمان تبلیغات اسلامی یکی از 14 نهاد فعال در حوزه مسجد است که وظایف تعریف شده ای در حوزه نرم افزاری و فرهنگی دارد.



وی در پایان گفت: در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی تنها در حوزه نرم افزاری حمایت از ائمه جماعات مساجد و بیش از هزار کتابخانه شبستانی را در کنار برنامه‌های دیگر فرهنگی- تبلیغی در سطح مساجد چون اعزام روحانی، برگزاری گفتمانهای دینی، اجرای ویژه برنامه‌ها در مناسبتهای اسلامی و ملی و چند برنامه دیگر را مدیریت می کند.