انحراف به چپ بیشترین عامل تصادفات 24 ساعت گذشته

سرهنگ مجتبی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهمترین مصادیق انحراف به چپ، سبقت غیر مجاز و رانندگی با حالت خستگی و خواب آلودگی است.

به گفته وی، در 24 ساعت گذشته تخطی از سرعت مجاز و عدم توجه به جلو هر کدام با 25 درصد مهمترین عوامل تصادفات جاده ای بوده اند.

به گفته حسنی، 34 درصد از تصادفات جاده ای از نوع واژگونی بوده که مهمترین علت آن تخطی از سرعت مجاز، بی توجهی به جلو و رانندگی با حالت خواب آلودگی و خستگی است، که این اتفاق ناگوار بیشتر برای خودروهای تک سرنشین رخ می دهد.

وی همچنین با اشاره به شروع فصل امتحانات که تردد دانش آموزان به صورت انفرادی انجام می شود افزود: 8 درصد از تصادفات جاده ای با عابرین پیاده رخ می دهد و لازم است رانندگان در مناطق مسکونی با سرعت مجاز رانندگی کنند.



رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راه با اعلام اینکه محور شمشک به دیزین همچنان به علت خطر ریزش سنگ بسته است تصریح کرد: درحال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی به جز مواردی که به علت عملیات راهداری مسدود است، باز هستند.

به گفته حسنی، در محور کرج به چالوس حدفاصل کیلومتر 50 تا 70 تا تاریخ 11 تیرماه جاری هر هفته از یک شنبه تا سه شنبه 8 تا 17 و چهارشنبه ها 8 تا 13به جز ایام تعطیل به علت انجام عملیات روکش آسفالت تردد به صورت نوبتی صورت می گیرد. همچنین در گیلان محور قدیم رشت به رودبار از تاریخ 27/2 تا اطلاع ثانوی به علت انجام عملیات انفجار و ریزش برداری از کیلومتر 45 مسدود است و رانندگان می توانند از مسیر جایگزین قزوین – رشت حدفاصل ایستگاه عوارضی تا پل توت کابن استفاده کنند.

بنا بر اعلام وی، آزاد راه تهران پردیس تا دهم خرداد ماه جاری از 22 تا 5 صبح – به علت انجام عملیات روشنایی داخل تونل مسدود است که رانندگان می توانند از مسیر جایگزین قدیم جاجرود استفاده کنند.