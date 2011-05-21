70 خودرو در مسابقات اتومبیلرانی جام استانداری البرز شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، مسابقه های اتومبیلرانی جام استانداری البرز با استقبال پرشور شهروندان استان البرز در تمامی سنین روز گذشته در کرج برگزار شد.

در این دوره از مسابقات شرکت کنندگانی از شهرستانهای کرج، ساوجبلاغ و نظرآباد حضور داشتندد.

این مسابقه ها با شرکت 70 دستگاه انواع خودرو و در سه کلاس خانواده، آقایان و بانوان از محل استانداری البرز آغاز شد و با استقبال خوبی از سوی شهروندان همراه شد.

به زودی پس از بررسی برگزار کنندگان این دوره از مسابقات افراد برتر معرفی و جوایزی به آنها تعلق می گیرد.

قرار است به دلیل استقبال صورت گرفته این مسابقات تداوم یابد.

این دوره از مسابقات با مشارکت تربیت بدنی استان البرز، هیئت اتومبیلرانی، استانداری البرز و اتحادیه اتومبیلداران و .... برگزار شد.