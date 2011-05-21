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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۸

فصلنامه دانشجویی همراز در علی آباد منتشر شد

علی آباد - خبرگزاری مهر: اولین شماره فصلنامه دانشجویی "همراز " از سوی مرکز مشاوره دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این فصلنامه در راستای ارتقای سطح بهداشت روانی و کمک به مشکلات رفتاری، تحصیلی دانشجویان، منتشر شد.

در این فصلنامه که با نام "همراز" به چاپ رسیده است مطالبی از  قبیل روشهای موثر بهبود حافظه، خلاقیت و راههای پرورش آن، سی درس موفقیت، مطالعه گروهی و نقش آن در یادگیری است.
 
تحرک رمز سلامتی، راههای کسب آرامش و بسیاری مطالب خواندنی دیگر در این فصلنامه به چشم می خورد.
 
این فصلنامه به صاحب امتیازی حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه ازاد اسلامی واحد علی اباد کتول  مدیر مسئولی دکتر محمدتقی حیدری  و سردبیری زهرا نوروزی منتشر شده است.

گفتنی است "همراز" در 20 صفحه و در تیراژ هزار نسخه به صورت سیاه و سفید منتشر شده است.
کد مطلب 1316581

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