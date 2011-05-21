اقدام غیرقانونی هلال احمر در تاسیس داروخانه

دکتر رهبر مژدهی آذر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طبق اساسنامه جمعیت هلال احمر، این نهاد مجاز به تاسیس داروخانه نیست. ضمن اینکه دایره حقوقی وزارت بهداشت نیز بارها اعلام کرده که این سازمان مجوز تاسیس داروخانه را ندارد.

وی با اشاره به اقدام هلال احمر برای تاسیس داروخانه در شهرهای مختلف کشور، افزود: تا کنون کمیسیونهای مختلف از جمله کمیسیون ماده 20 رای به تاسیس داروخانه توسط هلال احمر نداده اند.

مژدهی آذر با اشاره به اقدام هلال احمر برای تاسیس داروخانه در نقاط مختلف کشور، گفت: اخیرا این سازمان در قالب مراکز تک نسخه ای نسبت به تاسیس و راه اندازی داروخانه در اقصی نقاط کشور اقدام کرده است که داروسازان به شدت نسبت به این مسئله اعتراض دارند اما متاسفانه توجهی به این اعتراضها و انتقادها نمی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران، کناره گیری خود از عضویت در کمیسیون ماده 20 را در راستای توجه نکردن به اجرای قوانین دانست و افزود: وقتی کمیسیون ماده 20 اعلام می کند هلال احمر اجازه تاسیس داروخانه را ندارد اما نسبت به این موضوع توجهی نمی شود، عضویت در این کمیسیون چه فایده ای دارد.