تولیدات فرهنگی در زمینه حجاب اندک است

حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجموعه تولیدات فرهنگی کشور در زمینه حجاب اندک است گفت: رسانه‌ها، مطبوعات و متولیان امر حجاب در کشور شاید به شکل شعاری به این مقوله توجه کرده‌اند امام واقعیت این است که هیچ یک به شکل عمیق به مساله حجاب توجه نداشته‌اند و یا اگر هم بوده، بسیار اندک است.



وی در ادامه با بیان اینکه موضوع حجاب در کشور ما دارای ابعاد گوناگونی است گفت: پذیرش حجاب در کشور ما محصول پیروزی انقلاب اسلامی و حاکمیت حکومت اسلامی است.



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد: باید بپذیریم که طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه‌ای که لازم بوده است در زمینه پوشش و حجاب کار فرهنگی در کشور صورت نگرفته است.



تبلیغات گسترده در مبارزه با حجاب

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در سراسر جهان، ایران تنها کشوری است که قانون حجاب را دارد گفت: با توجه به حجم وسیع ارتباطات در جامعه کنونی و همچنین تلاش رسانه‌های استکباری در مبارزه با حجاب این امر موجب تخریب پایه‌های فکری و مبانی حجاب در ذهن مخاطب می‌شود.



موانع ازدواج یکی از عوامل بد حجابی است



زادهوش در ادامه یکی از عوامل کمرنگ شدن حجاب در جامعه را موانع بر سر راه ازدواج دانست و اظهار کرد: در جامعه کنونی ما به دلیل مشکلات و موانعی که بر سر راه ازدواج وجود دارد و باعث تأخیر در ازدواج شده و فشار‌های غریزی حاصل از این تأخیر به شکل مخالفت و سرپیچی‌های اجتماعی که یکی از آن‌ها بدحجابی است بروز می‌کند.



نباید برخورد نیروی انتظامی با بدحجابی را خشونت بدانیم



وی با اشاره به اینکه برخی از افراد عملکرد نیروی انتظامی در برخورد با بدحجابی را به عنوان خشونت یاد می‌کنند گفت: این درحالی است که وظیفه نیروی انتظامی برخورد با عوامل ضد اخلاقی است و نباید عملکرد آن در برخود با بدحجابی را به عنوان خشونت بدانیم.



حجاب در ادارات و سازمان‌ها باید نهادینه شود



زادهوش در عین حال با تأکید براینکه رعایت حجاب در ادارات و سازمان‌ها نیز باید نهادینه شود اظهار داشت‌: این در صورتی است که در ادارات و سازمان‌هایی که به مردم خدمت رسانی می‌شود هیچگونه تذکری به افراد درباره رعایت حجاب داده نمی‌شود.



وی تأکید کرد: تذکر لسانی و برخورد با افرادی که در ادارات و سازمان‌ها فعالیت می‌کنند اما حجاب را رعایت نمی‌کنند موجب می‌شود تا بخش عمده‌ای از بی‌حجابی مهار شود.



کارمندانی که بستگانشان حجاب را رعایت نکنند صلاحیت ادامه کار ندارند



معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی با اشاره به آمار میلیونی کسانی که در مراکز دولتی فعالیت می‌کنند و حقوق بگیر نظام اسلامی هستند بیان داشت: برخی از متخلفین اخلاقی و افراد بدحجاب از وابستگان به این قشر هستند و دستگاه‌های دولتی باید به این افراد گوشزد کنند که چنانچه فرزندان و خانواده آنها حجاب اسلامی را رعایت نکنند صلاحیت عضویت در نظام اسلامی را نداشته و باید از فعالیت آنان در اداره‌ها جلوگیری کرد.