به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجایی که استفاده از نسل جدید گوشی‌ها و ابزارهای ارتباطی، مستلزم دارا بودن سیم‌کارت‌های ویژه این دستگاه‌ها در سایز کوچکتر است، "میکروسیم"های ویژه ایرانسل در اندازه کوچک و سازگار با گوشی‌ها و ابزارهای ارتباطی نسل جدید همچون iPad و iPhone به علاقه‌مندان به فناوری‌های جدید عرضه شد.

سیم‌کارت‌های نسل جدید ایرانسل از طریق وبسایت ایرانسل به نشانی www.irancell.ir، مراکز خدمات و فروشندگان مجاز ایرانسل قابل تهیه است.

بهای سیم کارت‌های نسل جدید ایرانسل 100هزار ریال برای سیم کارت‌ اعتباری به همراه 30هزار ریال اعتبار اولیه، یک میلیون و 200هزار ریال برای سیم کارت‌ دائمی، 80هزار ریال برای سیم کارت‌ پیام رسان اعتباری به همراه 20هزار ریال اعتبار اولیه و 500 هزار ریال برای سیم کارت‌ پیام رسان دائمی تعیین شده است.

بهای سیم کارت‌های معمولی ایرانسل شامل هیچگونه تغییری نمی‌شود. همچنین مشترکان ایرانسل که دارای نسل جدید گوشی‌ها و ابزارهای ارتباطی بوده ولی پیش از این، یکی از سیم کارت‌های معمولی ایرانسل را خریداری کرده اند هم می‌توانند از طریق مراجعه به مراکز خدمات ایرانسل یا یکی از فروشندگان مجاز این اپراتور، برای تغییر سیم کارت خود درخواست داده و سیم کارت نسل جدید تهیه کنند.

در صورتیکه مشترک مایل به دریافت "میکروسیم" از طریق شرکت پست باشد، مبلغ 40هزار ریال بابت هزینه پستی به بهای میکروسیم اضافه می‌شود.

در حال حاضر بیش از هزار و 775 شهر و دهستان، 20هزار و 900 روستا و 17هزار کیلومتر از جاده‌های کشور تحت پوشش خدمات پیشرفته ایرانسل قراردارند.