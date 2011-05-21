اتمام راه آهن مراغه - ارومیه 2000 میلیارد ریال نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی ظهر پنجشنبه در نشست خبری افزود: برای اجرای این پروژه تا کنون هزار و 200 میلیارد ریال هزینه شده و برای اتمام آن دو هزار میلیارد ریال دیگر نیز مورد نیاز است .

وی بیان داشت: راه آهن مراغه- ارومیه از شاخص ترین پروژه های عمرانی بوده و در آخرین مذاکرات با مسئولان وزارت راه و ترابری اعتبارات این طرح با رشد دو برابری به 370 میلیارد ریال افزایش یافت که امیدواریم تا پایان امسال به ایستگاه مهاباد برسد .

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی اجرای طرح راه آهن مراغه به ارومیه را از طرحهای شاخص عمرانی استان دانست و گفت: تا پایان امسال این طرح تا ایستگاه مهاباد عملیاتی می شود .

محمودی راه آهن مراغه- ارومیه، آزاد راه ارومیه- تبریز، انتقال آب از حوضه های مجاور به دریاچه ارومیه، احداث نمایشگاه بین المللی ارومیه، یادمان شهید باکری ارومیه، تکمیل بیمارستانهای نیمه تمام، طرح BRT ارومیه، تکمیل راه های روستایی، گاز رسانی به روستاها و توسعه فرودگاه ارومیه را از جمله طرحهای شاخص و اولویت دار استان عنوان کرد .

بر اساس اعلام وزارت راه و ترابری صدای سوت قطار تا پیش از نیمه نخست امسال در میاندوآب طنین انداز می شود و این در حالی است که این طرح باید در سال 88 آماده بهره برداری می شد .

پروژه راه آهن مراغه - میاندوآب به طول 50 کیلومتر شامل یک ایستگاه اصلی در میاندوآب و یک ایستگاه میانی در ملکان، از توابع آذربایجان شرقی بوده که عملیات اجرایی آن از سال 80 شروع شده و تاکنون از 95 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است .

قطار به ایستگاه مهاباد می رسد !

این در حالیست که این طرح بعنوان فاز یک پروژه ملی راه آهن مراغه به ارومیه بر اساس وعده های محققق نشده مسئولان باید در سال 88 به اتمام می رسید که با وجود گذشت دو سال هنوز مردم در انتظار محقق شدن وعده افتتاح این ایستگاه تا پیش از فرارسیدن نیمه دوم امسال بوده و معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی از اتمام این طرح تا ایستگاه مهاباد تا پایان سالجاری خبر داد .

ضریب نفوذ شبکه ریلی در یک کشور، شاخص مهمی از توسعه اقتصادی بوده ولی با وجود قدمت 80 ساله راه ‌آهن در کشورمان، این زیرساخت مهم توسعه اقتصادی و ترانزیتی در آذربایجان غربی از ضریب نفوذ کمتری برخوردار است .

اجرای طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1380 آغاز شده و این در حالیست که اجرای این طرح، غیر از مسیر بین شهرستانهای میاندوآب و مراغه، با گذشت 10 سال پیشرفت مطلوبی ندارد و نبود اعتبار کافی عامل اصلی در کندی عملیات اجرای آن عنوان می شود .

پیش ‌بینی ها حاکی از بهره‌برداری از طرح راه ‌آهن ارومیه - مراغه در سال 1390 بود اما هم اکنون شاهد افتتاح تنها فاز اول این طرح یعنی ریل گذاری تا شهرستان میاندوآب تا پایان نیمه اول امسال هستیم .

طرح راه آهن ارومیه - مراغه به طول 184 کیلومتر در پنج قطعه دردست اجرا بوده که به گفته کارشناسان شرکت توسعه بنادر و زیرساخت های بنادر، در حال حاضر مجموع قطعه های بعدی پروژه راه آهن مراغه - ارومیه از 57 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار است .