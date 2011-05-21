نیروی انتظامی در صف مقدم مبارزه با توطئه ها قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم امروز در صبحگاه عمومی نیروی انتظامی که در آستانه سالروز آزاد سازی خرمشهر در ستاد ناجا برگزار شد ،ضمن تبریک آزاد سازی خرمشهر، ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و ولادت حضرت امام خمینی (ره) افزود: اگر در دوران دفاع مقدس دشمنان با توپ و تانک میهن مان را مورد هجمه نظامی قرار داده بودند و نیروهای مسلح در صف مقدم بودند اکنون نیروی انتظامی در صف مقدم مبارزه با توطئه های فرهنگی و رواج مفاسد اخلاقی و اجتماعی قرار دارد و باید با همه توان از کیان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم.

وی گفت: دفاع از قانون و کیان جامعه هزینه دارد و اکنون حفظ هوشیاری ، بصیرت و شناخت توطئه های دشمنان امری اجتناب ناپذیر است.

سردار احمدی مقدم با اشاره به انقلاب هایی که اکنون در گوشه و کنار جهان در حال شکل گرفتن است گفت: هیچ کدام از این خیزش ها مانند انقلاب ایران نیست زیرا در کشورمان انقلاب در همه ابعاد از جمله تغییر حکومت و گسست از همه وابستگی ها ایجاد شد.

فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تاریخ پر فراز و نشیب ایران و جنگ هایی که نتیجه آن از دست دادن بخشی از خاک کشور می شد افزود: در دو قرن گذشته هیچ حمله و جنگی با از دست دادن بخشی از خاک کشورمان برپا نشد اما امام راحل همه تحقیرهای تاریخی را که به ملت ایران روا می شد از میان برد.

احمدی مقدم گفت: علل پیدایش نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه دشمنان تغییر هویت و طرح داده اند وجود دارد و محوری ترین عنصر پیروزی های ما ولایت فقیه است و نباید لحظه ای در آن تردید کرد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: اگر در درون کشور همه نیروها منسجم باشند دشمنان نمی توانند علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اقدامی انجام دهند و اکنون دشمنان هیچ دستاویزی در دست ندارند و نمی توانند کاری از پیش ببرند.