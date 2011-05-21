اختصاص 7.5 هکتار زمین برای مجموعه گردشگری مختومقلی در گلستان

قربان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این مقدار اراضی از سوی این سازمان برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد که 2.5 هکتار برای ساخت پارکینگ مد نظر است.

وی اظهار داشت: ساخت غرفه صنایع دستی، مکان بازی کودکان، نماز خانه و هتل، و رستوران در این سایت دیده شده است.

وی از کلنگ زنی مجموعه خدماتی بهداشتی 111 متری خبر داد و گفت: ساخت این مجموعه از برنامه های سال 90 در استان است.

عباسی بیان داشت: درصدد هستیم ساخت این مجموعه در سالجاری در منطقه به پایان برسد.

مختومقلی فراغی شاعر وعارف بزرگ ترکمن درسال ‏1146 ‏هجری قمری در روستای حاجی قوشان گنبدکاووس در خانواده مذهبی به دنیا آمد،‌ پدرش دولت محمد آزادی و مادرش آرازگل نام داشت.‏



مختومقلی تا پایان عمر در بین ترکمن ها زیست و در غم ها وشادی های آنها شریک بود، وی علاوه بر شعر، به آموزش و راهنمایی مردم پرداخت و سرانجام درسن ‏57 ‏سالگی در سال ‏1204 ‏هجری قمری درکنار چشمه عباساری دردامنه کوه سونگی بدرود حیات گفت. ‏



پیکر او در روستای آق توقای شهرستان مرزی مراوه تپه در جوار آرامگاه پدرش به خاک سپرده شده است.