اجلاس مبارزه با فساد کشورهای عضو اکو در تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجلاس که از صبح امروز شنبه آغاز شد، بیش از 30 میهمان خارجی از 10 کشور ترکمنستان، ازبکستان، قرقیزستان، ترکیه، تاجیکستان، پاکستان، قزاقستان، آذربایجان، افغانستان و لبنان حضور دارند.

محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس دراین مراسم به عنوان سخنران افتتاحیه به ایراد سخن می‌پردازد. پیش از این علی لاریجانی رئیس مجلس به عنوان سخنران افتتاحیه معرفی شده بود .

این اجلاس دو روزه با هدف بررسی وضعیت آخرین رتبه بندی سازمان شفافیت بین المللی در خصوص شاخص های فساد در کشورهای عضو اکو و راهکارهای مناسب برای ارتقای این شاخص ها، افزایش همکاری بین المللی و منطقه ای بین کشورها و تبادل تجربیات و بهترین اقدامات انجام شده در زمینه مبارزه با فساد برگزار می شود.

بنا براین گزارش همچنین اجرای مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد توسط کشورهای عضو در زمینه جرم انگاری فساد، اجرای قانون و پیشگیری، همکاری بین دستگاههای نظارتی- آمبود زمانی و نهادهای ضد فساد کشورهای عضو در راستای ارتقای سلامت و درستکاری در سطح ملی و منطقه ای، ارائه راهکارهایی برای ارتقای نقش ضد فساد نهادهای آمبودزمانی مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.

سازمان همکاری‌های اکو در سال 1985 توسط ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد و به تدریج کشورهای افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان نیز به آن پیوستند.

هدف از تشکیل این سازمان توسعه همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی و فنی با هدف تشکیل یک بازار واحد برای ارایه خدمات و کالاست.

دبیرخانه اکو و سازمان فرهنگی آن در تهران و دفتر اقتصادی در ترکیه و دفتر علمی آن در پاکستان قرار دارد.