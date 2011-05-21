65 درصد معتکفین زنجان را بانوان تشکیل می دهند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی صبح شنبه در دومین جلسه هماهنگی ستاد اعتکاف زنجان، تشکیل حلقه های معرفت، برگزاری برنامه های فرهنگی، ایجاد کتابخانه های سیار، استفاد ه از اساتید برجسته اخلاق را از دیگر برنامه های مراسم اعتکاف امسال عنوان کرد.

وی ادامه داد: برای ساختن یک جامعه معنوی توجه به سیره اهل بیت (ع) و قرآن لازم و ضروری است.

حجت الاسلام دشتکی با بیان اینکه با پیروی از دستورات احکام الهی می توان به سعادت دنیا و آخرت رسید، افزود: توجه به امور فرهنگی و دینی و شعائر الهی و محورهایی که قرآن برای جامعه اسلامی مشخص کرده یکی از ضروریتهای جامعه بشری است.

حجت الاسلام دشتکی تصریح کرد: یکی از اقدامات موثر فرهنگی که در ساختن انسان و خانواده تاثیرگذار است حفط شعائر دینی است و از جمله این شعائر موضوع اعتکاف است .

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با اشاره به اینکه خدا در قرآن اعتکاف را در ردیف نماز و حج قرار داده است، افزود: خدا در قرآن به حضرت ابراهیم (ع) فرمان داده تا مساجد را برای اقامه نماز و اعتکاف آماده کند و این مسئله اشاره به محور بودن موضوع اعتکاف است.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: بزرگان دین بر اداء هرچه بهتر این فریضه تاکید جدی کرده اند.

وی ادامه داد: اعتکاف یکی از بهترین کارهای فرهنگی برای خودسازی است و افرادی که دغدغه امر به معروف و نهی از منکر دارند باید در این عرصه فعال باشند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: باید تلاش شود تا آنجایی که امکان دارد مردم به اعتکاف ورود پیدا کنند و از تمام ظرفیتهای مردمی در اجرای برنامه های اعتکاف بهره برداری شود.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی درست باید کاری کرد که در همه شهرها و روستاها مردم به راحتی بتوانند در برنامه اعتکاف حضور پیدا کنند، گفت: ستاد اعتکاف در استان باید در طول سال فعال بوده تا بتواند برنامه های خود را به بهترین شکل ممکن به پیش برد.