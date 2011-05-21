به گزارش خبرگزاری مهر، در صورتی که بخواهید همیشه تاخیر داشته باشید یا سن حقیقی خود را همواره مخفی نگه دارید، می توانید در قبیله ای که به تازگی توسط محققان انگلیسی مورد بررسی قرار گرفته زندگی خود را سپری کنید، زیرا اعضای این قبیله دور افتاده هیچ مفهومی از تاریخ و زمان ندارند.

اعضای قبیله "آمونداوا" که در اعماق جنگلهای بارانی آمازون در برزیل زندگی می کنند هیچ ابزاری مشابه تقویم یا ساعت ندارند و زندگی خود را بر اساس الگوی روز و شب و فصول بارانی و خشک سپری می کنند. همچنین این افراد هیچ سنی ندارند و تغییر دورانهای زندگی خود از کودکی به جوانی و از جوانی به سالخوردگی را با تغییر دادن نامهای خود تعیین می کنند.

تیمی از محققان از دانشگاه پورتسماوث با مطالعه بر روی این قبیله اعلام کردند این اولین باری است که توانسته اند ثابت کنند بر خلاف تصور گذشته مفهوم زمان یک مفهوم فراگیر و انسانی نیست. به گفته آنها اکنون می توان بدون تردید اعلام کرد که دست کم یک زبان و فرهنگ در جهان وجود دارد که در آن زمان به عنوان مفهومی قابل اندازه گیری معنایی ندارد.

نمی توان گفت اعضای قبیله آمونداوا افرادی خارج از زمان هستند، اما این افراد در جهانی تحت کنترل پدیده ها زندگی می کنند، نه گذشت زمان. زبان این قبیله نیز نکته جالب توجه دیگری است که در آن سیستم شمارشی خاصی به کار گرفته می شود که تنها تا عدد چهار در آن محاسبه می شود.

محققان با گذراندن هشت هفته در میان اعضای این قبیله تلاش کردند دریابند در زبان این افراد مفاهیمی مانند هفته آینده و یا سال گذشته، چگونه عنوان می شود. نتایج مطالعات آنها نشان داد چنین عبارتهایی در زبان این افراد وجود ندارد و زبان آنها تنها به بخشهایی مانند روز و شب و فصل بارانی و فصل خشک تقسیم شده است.

محققان همچنین در عین ناباوری مشاهده کردند هیچ یک از اعضای این جامعه سن مشخصی ندارند و برای تعیین گذر زمان بر عمر افراد، از تغییر نام استفاده می کنند به این شکل که خردسالان نامهای خود را به نوزادان انتقال می دهند و نام بزرگسالان بر روی آنها گذاشته می شود.

بر اساس گزارش دیلی میل، "کریس سینها" از دانشگاه پورتماوث که برای هشت هفته در میان اعضای این قبیله زندگی کرده است می گوید: ما برای زمان و گذر آن استعاره های زیادی داریم، ما به زمان به عنوان یک موجودیت نگاه می کنیم و مثلا می گوییم "آخر هفته تقریبا تمام شد" و یا "زمان از دستم رفت" و فکر می کنیم این بیانات کاملا معلوم هستند، اما اعضای این قبیله طور دیگری فکر می کنند.

" ما این استعاره ها را به وجود می آوریم و اکنون آنها به شیوه ای از تفکر ما تبدیل شده اند در حالی که "آمونداوایی"ها اینطور حرف نمی زنند و به این شکل فکر نمی کنند، مگر اینکه زبان جدیدی بیاموزند. برای این افراد خوش شانس، زمان سرمایه نیست، آنها برای به پایان رساندن کاری با زمان مسابقه نمی دهند و هیچکس درباره هفته آینده و یا سال آینده بحثی نمی کند زیرا آنها برای هفته، ماه و سال واژه ای ندارند. در واقع این افراد در حال لذت بردن از آزادی مطلق هستند."