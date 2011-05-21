نمایشگاه دستاوردهای زنان سرپرست خانوار برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آذر اسماعیلی ، مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی (ره) در مورد برنامه های این نهاد در هفته زن گفت: مهمترین برنامه کمیته امداد امام خمینی (ره) در هفته بزرگداشت مقام زن توانمند سازی است که در سطح ملی و در روز میلاد حضرت زهرا (س) برگزار می شود .

وی افزود: در طول هفته زن برای دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) جشن تکلیف در سطح استان برگزارمی شود.

این مقام مسئول خاطر نشان کرد: نمایشگاهی با موضوع دستاوردهای زنان سرپرست خانوار در کل کشور با همکاری شعب کمیته امداد برپا می شود.

اسماعیلی به تجلیل از گروه های مختلف در هفته زن اشاره کرد و گفت : در طول هفته زن ، علاوه بر اینکه از همکاران موفق در عرصه های اجتماعی ، علمی و فرهنگی تجلیل می شود ، از فرزندان موفق بانوان شاغل و زنان سرپرست خانوار تجلیل خواهد شد.

مشاور امور بانوان کمیته امداد امام خمینی (ره) اظهار داشت : بازدید از مادران مددجوی موفق و برگزاری مسابقه کتابخوانی از دیگر برنامه های کمیته امداد امام خمینی (ره) در هفته بزرگداشت مقام زن است.